Dybala torna a parlare di Allegri: ecco i motivi dell’addio alla Juventus

Paulo Dybala è tornato a parlare del rapporto non proprio idilliaco con il suo ex allenatore alla Juventus Massimiliano Allegri. Le sue parole spiegano tutto: ecco perché la Joya ha lasciato i bianconeri.

Sono bastate poche settimane a Paulo Dybala per diventare uno dei leader della Roma di José Mourinho. Grazie ai suoi gol e alle sue giocate i tifosi possono sognare.

È stato uno dei nomi più chiacchierati dell’estate e adesso, dopo un grande inizio di stagione con la maglia della Roma, Paulo Dybala torna a far parlare di sé. L’attaccante argentino si è caricato sulle spalle una squadra in difficoltà soprattutto dal punto di vista del gioco mettendo a segno già sei gol nelle prime dieci partite tra Serie A ed Europa League.

L’ultimo è arrivato proprio nella sfida europea contro il Betis Siviglia. Dopo il vantaggio iniziale della Roma grazie a un rigore trasformato in modo perfetto dal numero 21, la squadra spagnola è però riuscita a rimontare vincendo la partita allo scadere e ipotecando la qualificazione. Adesso i giallorossi dovranno cercare di conquistare per lo meno il secondo posto per non dover dire addio già da subito a questa competizione.

Nonostante qualche problema di troppo, José Mourinho e i tifosi sanno però di poter contare contare su un vero e proprio leader in campo. Al termine della partita Paulo Dybala ha analizzato la sconfitta parlando del suo rapporto con lo Special One e ha mandato una frecciata non troppo velata al suo ex tecnico, Massimiliano Allegri: ecco cosa ha detto.

Quelle litigate hanno compromesso il rapporto: non c’erano più i presupposti per continuare insieme

La trattativa per il rinnovo tra la Juventus e Dybala ha rappresentato uno degli enigmi più grandi della scorsa stagione. Le parti erano già pronte e d’accordo a siglare un accordo nella prima parte dell’anno, ma poi è successo qualcosa che ha fatto arenare tutto. La dirigenza bianconera ha giustificato ciò come una scelta tecnica: risparmiare sull’ingaggio della Joya per potersi permettere Dusan Vlahovic. Ma dopo le dichiarazioni di Dybala le motivazioni sembrano essere di altro tipo.

Il giocatore della Roma ha rivelato: “Credo che lui e Mou siano molto simili in alcune cose e in altre no. Con Mourinho però ci confrontiamo tanto, abbiamo un dialogo maggiore, rispetto a quello che avevo con Allegri. Con lui molte volte non andavamo d’accordo su tante cose e litigavamo, ma entrambi pensavamo al bene della Juve“.

Insomma, la sensazione è che tra i due il rapporto fosse deteriorato a tal punto da rendere impossibile ogni ipotesi di permanenza. Dybala sapeva che Allegri sarebbe rimasto ancora a lungo alla Juventus, e per questo ha deciso di separarsi consensualmente con i bianconeri.