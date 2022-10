Icardi non resiste ed esce allo scoperto: annuncio social e messaggio inaspettato

Mauro Icardi e Wanda Nara, telenovela infinita e contesa anche sui social. Ecco il commento che ha scioccato tutti.

Il mondo del calcio sottintende spesso particolari rumors e gossip in grado di generare attenzioni non meno nobili e importanti rispetto alle questioni di campo. Questo soprattutto alla luce della grande importanza e popolarità dei personaggi coinvolti, sovente sotto la luce dei riflettori anche all’esterno del prato verde, soprattutto quando coinvolti in questioni mondane e che interessino aspetti anche più privati.

Gli esempi potrebbero essere numerosi, a partire da quelli legati alle note fotografie di Fabrizio Corona, fino ad arrivare alle plurime notizie del recente passato legate al divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, sulla bocca di tifosi e non solo, in seguito all’annuncio del divorzio di una delle coppie più note e amate di questo mondo. Il canovaccio della storia è ad oggi ormai ben conosciuto, con una serie di screzi tra i non più sposi, distintisi per interviste e atteggiamenti non sempre maturi, spesso concretizzatesi in ciniche richieste e azioni non proprio felicissime come la sottrazione dei Rolex da parte della Blasi e la ripicca dello storico numero 10 con le borse di lei.

Icardi e Wanda Nara continuano a far discutere: la foto e i commenti hanno scosso tutti

Le vicende dei due capitolini si sono però intarsiate anche con quelle coinvolgenti i non meno noti Mauro Icardi e Wanda Nara, protagonisti di una storia diversa ma al contempo accomunata dallo stesso epilogo. La separazione dopo una storia di amore a dir poco lunga e importante. Le differenze interessano certamente anche i presupposti della relazione e il canovaccio della storia, iniziata con una sorta di adulterio coinvolgente anche Maxi Lopez, ex grande amico e collega del bomber ex Inter. Le notizie più recenti su tale fronte toccano in particolare modo un avvenimento social che ha suscitato non poca attenzione.

In seguito ad una pubblicazione di una foto da parte di Wanda Nara, molti utenti hanno notato il commento di Mauro Icardi, da segnalare insieme ad un altra didascalia, ben più netta e lapidaria, di un altro personaggio famoso. Il post di Wanda è stato infatti commentato dall’argentino che ha scritto: “Sempre splendente di quella bellezza radiosa. Si vede che la sorpresa del fine settimana ti ha fatto bene. Ultima settimana di sforzi, continua a brillare con tutto. Ti amo“. A colpire è stato poi il cuore pubblicato come commento dal rapper sudamericano L-Gante. Semplice amicizia o c’è qualcosa in più?