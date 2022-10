La vendetta di Putin si abbatte sull’Ucraina: pioggia di fuoco in tutto il Paese [VIDEO]

Rappresaglia di Mosca a suon di missili per l’attentato di sabato scorso al ponte di Crimea. Almeno cinque esplosioni a Kiev.

Colpito un condominio a Zaporizhzhia, È la vendetta del Cremlino per l'”atto terroristico”.

Allarme antiaereo in tutta l’Ucraina dopo la pioggia di fuoco che si è abbattuta stamattina sulla capitale Kiev. Missili russi anche su Zaporizhzhia, Leopoli, Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Colpita anche Kharkiv, rimasta senza luce.

A Kiev “purtroppo ci sono morti e feriti in diversi luoghi“ colpiti dai ruzzi russi nell’attacco di questa mattina. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, stando a quanto riportato dal Kiev Independent. Almeno cinque le esplosioni, spiega il sito della testata giornalistica. “Uno dei missili che hanno colpito Kiev è caduto vicino all’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky” riferisce l’agenzia russa Ria Novosti.

“Stamattina una serie di esplosioni nel centro cittadino di Kiev. Grazie alla rapida reazione del personale di sicurezza, io e il mio team siamo stati rapidamente trasferiti nel seminterrato dell’hotel. Siamo al sicuro e aspettiamo l’evolversi della situazione“. A scriverlo su Twitter è il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, oggi in visita a Kiev.

Nel centro di Zaporizhzhia un condominio di diversi piani è stato abbattuto dai razzi, Lo riferisce su Telegram il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Starukh. “Il terrore del nemico continua. A seguito dell’attacco missilistico nel centro di Zaporizhzhia, un edificio residenziale a più piani è stato distrutto. Ci sono vittime“, ha scritto Starukh.

Le esplosioni causate dai missili russi sono state avvertite nel centro di Kiev verso le 7,15 ora italiana. In precedenza le sirene antiaeree hanno suonato diverse decine di minuti.

La vendetta di Mosca per l’attentato al ponte di Crimea

Il leader del Cremlino Vladimir Putin ha puntato il dito su Kiev, accusando l’Ucraina di terrorismo per l’attentato col camion esplosivo al ponte di Kerch, in Crimea. La risposta di Mosca all’“atto terroristico” compiuto dallo “Stato fallito dell’Ucraina” contro il ponte di Crimea è “la distruzione diretta dei terroristi“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev, stando a quanto ha riportato su Telegram la giornalista russa Nadana Fridrikhson.

“Il mandante e l’autore del crimine“, ha detto Medvedev, “è lo Stato fallito dell’Ucraina. Si tratta di un atto terroristico e di sabotaggio commesso dal regime criminale di Kiev. Non ci sono dubbi, e non ce ne sono mai stati. Tutti i rapporti e le conclusioni portano a questo. La risposta della Russia a questo crimine non può che essere la distruzione diretta dei terroristi. Così come è accettato nel mondo. Questo è ciò che i cittadini russi si aspettano”.