Messi annuncia il ritiro: ecco la data che segnerà la fine di un’epoca

Lionel Messi ha deciso quando si ritirerà e lo ha annunciato in un’intervista che ha lasciato tutti senza parole: è la fine di un’epoca.

Il fenomeno argentino e Cristiano Ronaldo negli ultimi quindici anni hanno dato vito a un dualismo irripetibile nella storia del calcio che ha scaldato i cuori di milioni e milioni di appassionati.

Non ci sono dubbi sul fatto che Lionel Messi sia in quella ristretta cerchia di fuoriclasse assoluti che ha segnato un’epoca calcistica. I suoi numeri e i suoi trofei rappresentano qualcosa di impressionante che difficilmente potrà essere replicato in futuro. Arrivato dall’Argentina nelle giovanili del Barcellona ad appena 13 anni, Messi ha scritto una pagina indelebile della storia del club blaugrana.

In 778 partite con la maglia del club catalano la Pulce ha collezionato 672 gol e 303 assist, contribuendo in modo decisivo a vincere 10 Liga, 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 7 Coppe del Rey e 8 Supercoppe Spagnole. È stato per ben otto volte capocannoniere del campionato spagnolo (nel 2011/12 mise a segno ben 50 reti) e ha vinto sette volte il Pallone d’Oro, record assoluto di tutti i tempi.

Due anni fa, a causa dei problemi economici del Barcellona, è dovuto andar via e ha deciso di intraprendere una nuova avventura con il PSG. Nonostante una prima stagione un po’deludente, Messi è partito alla grande quest’anno segnando un altro gran gol nell’ultima partita di Champions League contro il Benfica. Adesso però, all’età di 35 anni, il fenomeno di Rosario ha deciso di annunciare la data del ritiro.

Vincere per mettere a tacere tutti: l’ultima motivazione di Messi prima dell’addio

Discutere Messi come calciatore è qualcosa di impensabile, anche se c’è qualcuno che gli rimprovera di non essere stato così decisivo anche con la maglia dell’Argentina. Il paragone con Maradona, che nel 1986 vinse il Mondiale in Messico, non è però dei dei più corretti. In un calcio completamente diverso la Pulce ha comunque messo a segno 90 gol con l’Albiceleste, contribuendo come sempre in modo decisivo alla vittoria della Copa America nella scorsa stagione.

Adesso ci sarà il Mondiale e l’Argentina parte come una delle favorite. Messi ha l’occasione di mettere a tacere tutti e chiudere in modo pirotecnico una carriera ineguagliabile. A un mese dall’inizio della rassegna in Qatar ha però dichiarato: “Sto contando i giorni che ci separano dalla Coppa del Mondo, la verità è che c’è un po’ di ansia che arrivi il momento, il nervosismo di dire bene, siamo qui, sta per succedere. Se sarà il mio ultimo Mondiale? Sì, sicuramente si“.

Messi ha deciso: dopo il Qatar si ritirerà dal Mondiale e probabilmente, comunque andrà, dirà addio anche alla maglia della Nazionale. È la fine di un’epoca.