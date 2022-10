Smarrisce figlio, il bimbo chiama la polizia: “Aiutatemi, papà è ubriaco”

L’uomo stava creando scompiglio alla festa del paese e aveva anche perduto il figlio. A chiamare i carabinieri ci ha pensato il fratello maggiore: “Aiuto, papà ha bevuto” ha detto alle forze dell’ordine

Si era smarrito mentre si trova insieme al padre alla festa del paese sabato sera, al Castello di Falconara, in provincia di Ancona. Il bambino di appena 8 anni aveva perso di vista il padre il quale, annebbiato dai fumi dell’alcol, non era stato in grado di gestire il minore in mezzo alla folla.

A mettere in allarme le forze dell’ordine è stata la madre, i carabinieri a quel punto hanno inviato una pattuglia della squadra mobile per mettersi alla ricerca, ma prima ancora che le forze dell’ordine potessero intervenire ci ha pensato il fratello maggiore del piccolo, il quale li ha contattati telefonicamente avvisandoli che il padre era davanti a loro e che si trovava totalmente sbronzo. “Vuole avvicinarsi a mio fratello, ma io glielo sto impedendo” ha dichiarato il giovane ai carabinieri.

Anche la sindaca di Falconara Stefania Signorini, la quale si trovava a presiedere la festa, ha invitato gli agenti a intervenire, dopo avere ricevuto la segnalazione di un uomo ubriaco in compagnia di alcuni minori il quale stava creando confusione e molestando i partecipanti. Dopo essere stato raggiunto dai carabinieri intorno alle 22:30, il responsabile è stato fermato e soccorso da una ambulanza in quanto si trovava in condizioni pessime e stava dando in escandescenza. Alla fine è stato portato in caserma dopo avere ricevuto le cure. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minore e disturbo della quiete pubblica.