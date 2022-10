WhatsApp, l’incubo diventa realtà: la app di messaggistica più usata diventa a pagamento

Prove tecniche di WhatsApp Premium. Se ne parlava da un po’, finora tante parole, molte indiscrezioni, rumors. Arrivano notizie non proprio idilliache per tutti coloro che utilizzano la messaggistica istantanea numero uno al mondo, gratuitamente.

WhatsApp avrà una sezione a pagamento, su questo non ci sono dubbi. Semmai c’è da capire sia i tempi di rilascio, sia a quanto sarà fissato il suo prezzo. Ma di certo Mark Zuckerberg ha intenzione di monetizzare visto il suo 2022 da incubo.

La conferma delle previsioni arriva direttamente dal sempre ben informato wabetainfo, che ha rivelato una versione beta di WhatsApp Premium, sia per Android sia per Apple.

Tutto sul piano di abbonamento opzionale

Secondo WABetaInfo, WhatsApp Premium sarà un piano di abbonamento opzionale, progettato per fornire funzionalità speciali, principalmente, che fa rima con inizialmente, per gli account business.

La nuova versione di WhatsApp consentirà le aziende a creare un collegamento personalizzato unico, che può indirizzare i clienti a una pagina di destinazione e avviare sessioni di chat.

Ad esempio, invece di memorizzare un numero di telefono, i clienti potranno contattare una determinata azienda, tramite un collegamento come https://wa.me/mybusiness. Gli abbonati Premium potranno anche collegare i propri account aziendali fino a un massimo di 10 dispositivi. Un plus che permetterà a tutti coloro che fanno business di avere più addetti al servizio clienti, per esempio.

Nessuna sorpresa, sia chiaro. Semmai si sperava potesse arrivare più in là, ma è da maggio che WhatsApp stava pianificando il rilascio di un piano di abbonamento per le aziende. Nuove funzionalità avanzate per per essere raggiunti dai clienti, con annessi alcuni miglioramenti durante il collegamento di nuovi dispositivi. Il piano di abbonamento verrà rilasciato step by step, un po’ alla volta.

Dagli screen mostrati da wabetainfo, WhatsApp Premium sarà un piano premium opzionale disponibile per alcuni account business a cui possono aderire aprendo le Impostazioni di WhatsApp.

Se c’è una nuova sezione chiamata “WhatsApp Premium“, significa che l’account business è idoneo per aderire al piano. Quando un’azienda aderisce a WhatsApp Premium pagando un determinato canone di abbonamento che può variare in base al paese, è possibile utilizzare due nuovi servizi avanzati: in primis un link aziendale personalizzato.

E’ un link breve univoco che consente ai clienti di visualizzare la pagina aziendale di destinazione e avviare facilmente una conversazione aprendo un link personalizzato, da modificare al massimo una volta ogni 90 giorni.

Scadrà quando verrà annullato l’abbonamento, in modo che altre aziende possano richiederlo in seguito. Scegliendo un collegamento personalizzato che corrisponda al nome dell’attività, le aziende potranno aiutare i clienti a ricordare meglio il collegamento dell’attività.

