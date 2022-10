Juventus, Allegri in ansia per l’infortunio: ecco quanto starà fuori, un bel problema

È ancora allarme infortuni in casa Juventus con Massimiliano Allegri molto preoccupato per le condizioni di uno dei giocatori più in forma di questo inizio di stagione: i tempi di recupero non sono certi, ma ecco quando dovrebbe rientrare.

La sconfitta contro il Milan in campionato ha riaperto la crisi: ora sarà fondamentale vincere contro il Maccabi per provare a giocarsi il passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Se c’è un alibi per giustificare un inizio di stagione così deludente per la Juventus questo è quello degli infortuni. Massimiliano Allegri non ha infatti avuto ancora a disposizione due dei giocatori più importanti della rosa: Paul Pogba e Federico Chiesa, ormai però sulla via del recupero. Oltre a loro non sono certo stati pochi i problemi, soprattutto di natura muscolare, che hanno spesso costretto il tecnico bianconero a sopperire alle assenze.

Tuttavia non può essere certo una giustificazione per alcune partite completamente sbagliate dalla Vecchia Signora come quelle contro Sampdoria, Salernitana e Monza. Per questo motivo la squadra ha subito forti critiche dagli stessi tifosi che nelle ultime settimane stanno protestando contro giocatori, allenatore e dirigenza.

Se molti dei nuovi arrivati dalla campagna estiva non si sono ancora messi in mostra, ce n’è però invece uno che sta spostando gli equilibri più di quello che ci si aspettava: Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, acquistato in prestito dal Marsiglia, ha già messo a segno quattro gol facendo addirittura meglio di Vlahovic dal punto di vista realizzativo. Nella partita contro il Bologna ha timbrato il cartellino, ma allo stesso tempo ha subito un affaticamento muscolare che ha fatto preoccupare tutti: ecco le sue condizioni.

Si temono ricadute: ecco cosa ha in mente il tecnico bianconero

Milik negli ultimi anni ha spesso subito infortuni che ne hanno condizionato la carriera. I più gravi risalgono al periodo con la maglia del Napoli, quando i ripetuti problemi al ginocchio gli fecero saltare tantissime partite nel biennio 2016-2018. Quello accusato contro la squadra di Thiago Motta è apparentemente un infortunio di poco contro, ma Allegri non vuole correre alcun rischio.

Per questo motivo l’attaccante polacco non ha giocato neanche un minuto nella partita di Champions League in modo da evitare qualsiasi ricaduta. Vista anche l’assenza di Di Maria per squalifica, l’allenatore bianconero è stato costretto a farlo giocare per 90′ nel big match contro il Milan. Partita nella quale Milik non è riuscito a incidere, mostrando una condizione fisica non proprio ottimale. La sua presenza dall’inizio con il Maccabi non è per questo scontata: nel caso si tornerebbe al 4-3-3, con Cuadrado e Kostic a supporto di Vlahovic.

Allegri sa l’importanza di un giocatore come il polacco e per questo motivo non rischierà di perdere anche lui a lungo. La Juve vuole tornare grande e per farlo ha bisogno del miglior Milik.