Si ferma nel traffico con la sua Ferrari e mette braccio fuori dal finestrino: gli scippano orologio da 22 mila euro

Lo hanno derubato nella periferia nord di Milano. L’uomo, 38 anni, consulente aziendale, era imbottigliato nel traffico

Un consulente aziendale di 38 anni era fermo in mezzo al traffico nella periferia nord di Milano. Teneva il braccio fuori dal finestrino, e al polso un orologio firmato Bulgari in oro giallo, su cui si sono avventati due malviventi.

Uno dei due rapinatori, che erano in sella a uno scooter, è sceso dal mezzo e si è avvicinato alla Ferrari, strappando via l’orologio da 22 mila euro al suo proprietario. Si trattava di un cronografo modello Roma in edizione limitata. Il malvivente se n’è poi andato in fretta e furia salendo sullo scooter guidato dal complice, ed è fuggito nel traffico, con le auto imbottigliate in coda.

La rapina è occorsa ieri in zona Bicocca, periferia nord milanese. A farne le spese è stato un consulente aziendale 38enne. Il furto non è occorso in zona centro a Milano, dove purtroppo si sono consumati la maggioranza degli ultimi scippi di orologi luxury.

Anche il modus operandi dei malviventi è diverso, tant’è che gli ultimi furti sono stati eseguiti soprattutto ai danni di turisti stranieri, presi di mira e poi seguiti a piedi. Gli inquirenti della polizia, stanno seguendo la pista delle “batterie” di ladri specializzati in questo genere di scippi.

Ruba Rolex da 27 mila euro

L’ultimo furto, tra l’altro, si era verificato la sera prima. A rubare era stato un 12enne, nel centro di Milano, che si aggirava per la città a derubare passanti e turisti che indossavano orologi di lusso. Il ragazzino è stato fermato lo scorso lunedì dai carabinieri dopo aver rubato un Rolex Daytona del valore di 27 mila dollari a un turista statunitense 35enne.

Il 12enne aveva trovato la complicità di un’altra persona, e alle 23:30 ha trovato una scusa per avvicinare il suo obiettivo, in via Manzoni. D’un tratto, ha tirato fuori uno spray al peperoncino, spruzzandolo sul turista 35enne, e poi gli ha sfilato il Rolex.

I carabinieri, contattati da un passante, sono riusciti a individuare il 12enne. Quando li ha visti, il ragazzino ha buttato il Rolex, poi ripreso e restituito al turista. Il ragazzino, fermato, era irregolare sul nostro territorio, minore di 14 anni e ha già commesso 4 episodi simili solo negli ultimi 30 giorni. Lo hanno affidato a una comunità.