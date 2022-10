Attimi di imbarazzo tra Re Carlo III e Liz Truss: “Sei di nuovo qui? Oddio…”. È subito gaffe durante l’ultimo colloquio tra il nuovo monarca e il capo di governo britannico. Il video diventa virale.

Sempre sotto trincea il capo del governo britannico Liz Truss. Poco amata dall’opinione pubblica e aggredita dal suo stesso partito conservatore, ora anche re Carlo III si è lasciato scappare espressioni sicuramente poco convenevoli. Durante il loro ultimo incontro, infatti, il nuovo monarca l’ha pubblicamente screditata rivolgendole un palese “Santo cielo!” dopo una breve stretta di mano.

“Maestà, è un piacere rivederla”, esordisce infatti la premier, inchinandosi e avanzando all’interno della stanza di Buckingham Palace, dove il re l’ha ricevuta. “Sei di nuovo qui?”, se ne esce con fare sarcastico invece il re, riferendosi a un precedente colloquio con la leader dei conservatori a seguito della morte della regina Elisabetta. Galeotti, però, i microfoni delle telecamere lì presenti. Poiché non appena il monarca le gira le spalle, indicando a Truss la poltrona sulla quale potersi sedere, viene immortalato mentre borbotta fra sé e sé: “Dear, oh dear…”. Espressione traducibile, questa, in un italiano seccato, dal suono di un “Oddio…”, o di un “Santo cielo…”.

La gaff di Re Carlo III è già diventata virale

Dopo aver annunciato tagli fiscali, piani senza finanziamenti, aver spaventato i mercati e affondato la sterlina, la premier Truss non sta certo brillando di popolarità davanti agli occhi dei cittadini. Sono già diversi i quotidiani nazionali che si stanno chiedendo se sia proprio lei il peggior primo ministro di tutta la storia britannica. In merito allo strambo scambio avvenuto tra lei e il nuovo monarca, si è espresso anche il deputato del partito nazionale scozzese, John Nicholson. “Re Carlo parla per tutti noi. ‘Sei tornata di nuovo. Santo cielo. Beh, comunque…’ Quantomeno non dovrà sopportarla a lungo”, ha infatti twittato il deputato.

Diversa invece la posizione del ministro degli Esteri, James Cleverly. Cleverly ha infatti accusato il conduttore Nick Ferrari, dopo una sua domanda per radio LBC, di aver liberamente interpretato i commenti del monarca come una “dichiarazione politica”. “La considero piuttosto una dichiarazione empatica”, ha spiegato il ministro. “Lui [ovvero il re] riconosce che tutti noi – tutti nel Paese – stiamo per affrontare un inverno davvero difficile”.

Dal canto suo, la dottoressa Jennifer Cassidy, docente di Diplomazia all’Università di Oxford che ha tra l’altro condiviso per diletto comune il video su Twitter, ha descritto magicamente la scena come “proveniente direttamente da The Office” [nota serie Tv, ndr.], la massima espressione di “goffaggine politica e commedia non intenzionale”. Vedere per credere.