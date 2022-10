Incoronazione di Carlo III, tutto ciò che sappiamo tra gossip e fonti ufficiali. Le polemiche sulla data, la crisi economica che limita lo sfarzo della cerimonia, e l’invito a Meghan Markle.

Re Carlo III è succeduto l’8 settembre sul trono britannico, a seguito della morte di sua madre, la regina Elisabetta II. Secondo quanto annunciato da una nota ufficiale pubblicata direttamente da Buckingham Palace, la sua incoronazione si terrà sabato 6 maggio 2023, presso l’Abbazia di Westminster. Camilla, la Regina Consorte, sarà al fianco del Re e sarà anche lei incoronata nella storica cerimonia.

Una data, questa, che ha già sollevato parecchi gossip, che si uniscono al coro di rumor in merito allo svolgimento della cerimonia. Nascono, inoltre, diversi interrogativi sul numero e inomi degli invitati. Ecco dunque tutto ciò che sappiamo al momento sull’incoronazione del nuovo monarca britannico.

Polemiche sulla data

Non è appena è stata annunciata la data dell’incoronazione di Re Carlo III, sono subito iniziate le polemiche. Il monarca ha infatti scelto come data il 6 maggio 2023, che combacerebbe dunque con lo stesso giorno in cui suo nipote Archie Harrison (ovvero il primogenito del principe Harry e Meghan Markle) celebra il suo quarto compleanno. Sarebbero in tanti i sostenitori dei duchi di Sussex ad aver criticato una simile decisione. Tanto che hanno persino promesso in quel giorno di prendere d’assalto Twitter, così da riempire di auguri Archie e offuscare al contempo – quantomeno sui social – la cerimonia del re.

In un primo momento, si pensava che il re avrebbe scelto come data il 3 giugno, ma pare sia stato accuratamente evitato per weekend perché coincide con la finale del campionato di calcio britannico e con le famose corse dei cavalli dell’Epsom Derby. Il principe William, erede al trono e fratello di Harry, è anche presidente della federazione calcistica britannica e, tradizionalmente, presenzia tutte le finali. Per non accavallare gli eventi, da Buckingham Palace hanno preferito scegliere come data il 6 maggio. È piuttosto sorprendente che il compleanno di Archie, sesto in linea di successione per il trono, non sia invece stato preso in considerazione.

Quanto durerà e come si svolgerà la cerimonia

La cerimonia sarà composta di sei parti, e verrà trasmessa in diretta televisiva a livello internazionale. Tuttavia, pare che il numero degli ospiti che parteciperanno di persona all’evento verrà ridotto da 8.000 a 2.000. Inoltre, si vocifera che la funzione durerà meno rispetto a quella precedente di Elisabetta II, concludendosi dunque nel giro di un’ora invece che di tre.

I reali indosseranno abiti formali, in contrasto con quelli cerimoniali, e alcuni tra i rituali tradizionali (come la presentazione dei lingotti d’oro) questa volta non verranno effettuati. Nella sua dichiarazione, Buckingham Palace ha spiegato: “L’incoronazione rifletterà il ruolo del monarca di oggi e al contempo guarderà al futuro, pur rimanendo comunque radicata in tradizioni e sfarzo di lunga data”. Gli esperti hanno ipotizzato che l’attuale crisi economica, provocata dal Covid prima e dal conflitto russo-ucraino poi, unitamente al desiderio del re di una monarchia più snella, siano alla base della decisione di organizzare una cerimonia molto meno articolata.

Gli invitati: che se sarà di Harry e Meghan?

Dato che la cerimonia si svolgerà proprio il 6 maggio 2023, data in cui (forse) casualmente cade il 4° compleanno di Meghan Markle e del primo figlio del principe Harry, Archie, sono tante le speculazioni nate sulla partecipazione o meno dei duchi di Sussex. Non è al momento chiaro, infatti, se il duca e la duchessa voleranno in Inghilterra per partecipare alla cerimonia – anche se Entertainment Tonight riferisce che saranno sicuramente invitati da re Carlo e dalla regina consorte Camilla.

L’esperta reale Katie Nicholl ha spiegato, per Elle, che “dietro le quinte, Camilla ha fatto davvero tutto il possibile per cercare di riunire questa famiglia, e insistere sull’importanza di cercare di superare questa spaccatura”. Per Nicholl, la regina consorte sarebbe molto contenta di assistere a una riappacificazione famigliare, e vorrebbe davvero che sia Harry che Meghan fossero presenti all’incoronazione. “Resta da vedere se i duchi parteciperanno o meno”, ha però evidenziato Nicholl. Spetterà infatti proprio alla coppia prendere la decisione definitiva. Ad ogni modo, oltre ai reali più stretti, non è ancora chiaro chi sarà invitato o meo all’evento. La lista degli invitati non è stata infatti ancora rivelata.

Vi sarà un giorno rosso in più sul calendario?

Le incoronazioni sono tradizionalmente sempre state organizzate nei giorni feriali, che venivano poi dichiarati giorni festivi così da permettere ai cittadini di poter seguire e festeggiare l’evento, sia guardando la TV che affollando le strade di Londra. Questa volta, l’incoronazione di re Carlo III cadrà tuttavia di sabato. Buckingham Palace ha infatti annunciato che l’incoronazione del re Carlo III si terrà il 6 maggio 2023. Ciò significa che, mentre al Regno Unito sono stati concessi due giorni festivi in più nel 2022, ovvero uno per le celebrazioni del Giubileo di platino della regina a giugno, e un altro per il giorno del funerale della regina a settembre, è al momento improbabile che venga concesso un giorno festivo appositamente per l’incoronazione del re. Nel caso in cui tuttavia venga stabilito un giorno rosso extra sul calendario britannico, questo potrebbe capitare o di venerdì 5 maggio, o di lunedì 8.