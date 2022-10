Calciomercato, nuovo derby d’Italia in vista per un talento a zero: che nome!

Inter e Juventus sono pronte a darsi nuovamente battaglia sul mercato per arrivare ad un talentuoso giocatore in scadenza di contratto.

Nella scorsa sessione di calciomercato c’è stato un tema ricorrente nel mercato di Inter e Juventus: il derby d’Italia. Un duello stravinto dai bianconeri, che sono riusciti a strappare Bremer ai nerazzurri e che contemporaneamente hanno visto il loro grande ex Dybala accasarsi alla Roma e non sbarcare dunque a Milano come sembrava potesse avvenire.

Derby d’Italia che potrà rinnovarsi già a partire dalla prossima sessione di calciomercato, quella invernale in cui i giocatori in scadenza di contratto il prossimo giugno 2023 potranno già accordarsi su quale maglia vestire la stagione seguente.

Ed è proprio questo il caso di un giocatore molto interessante che è da tempo nel mirino sia dell’Inter che della Juventus, il classe ’95 algerino in forze al Borussia Moenchengladbach, Ramy Bensebaini.

Cresciuto nelle giovanili del Paradou, squadra algerina, Bensebaini è un terzino sinistro dalla grande spinta offensiva, che può giocare anche a tutta fascia. È arrivato in Europa nel 2014 giocando prima per i belgi del Lierse, poi per i francesi di Montpellier e Rennes prima di trasferirsi nel 2019 in Bundesliga per circa 8 milioni di euro.

Ed è proprio con la maglia del Gladbach che l’algerino è esploso. In 92 presenze con i tedeschi ha segnato la bellezza di 23 gol, 17 dei quali nel campionato tedesco, dimostrandosi un giocatore dalle spiccate doti offensive e dotato anche di un ottimo piede, che ha messo in mostra prendendosi anche parte dei calci di rigore del Borussia.

Pronto l’assalto delle due squadre

Come detto, il contratto di Bensebaini scadrà il prossimo 30 giugno 2023, e l’algerino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto con la sua squadra. Motivo per il quale Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia per accaparrarselo a zero, dato il suo valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Entrambe le squadre sono coperte in quel ruolo, l’Inter con Dimarco e Gosens, nell’attesa che il tedesco torni al top come visto con l’Atalanta, la Juventus con l’arrivo quest’estate sempre dalla Bundesliga di Kostic, altro giocatore che interessava ai rivali di sempre. Un affare del genere però fa grande gola ai dirigenti di entrambe le squadre, vista anche la potenziale plusvalenza in caso di futura vendita del giocatore.

Insomma, già a partire da gennaio Inter e Juventus si daranno battaglia per accaparrarsi il forte esterno sinistro, vedremo chi l’avrà vinta o se spunterà un terzo incomodo tra le due compagini.