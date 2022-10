UeD: Andrea Nicole e Ciprian, finalmente la verità: ecco perché si sono lasciati

Andrea Nicole ha ufficializzato la fine della sua storia d’amore con Ciprian, ex corteggiatore conosciuto ad Uomini e Donne. La bellissima ex tronista ha spiegato le motivazioni alla basa della loro rottura.

Uomini e Donne, Andrea Nicole parla della fine della sua relazione con Ciprian

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati della televisione nostrana. All’interno dello studio di Canale 5 sono tantissime le coppie che si sono create e che hanno vissuto storie appaganti e felici. Tra di loro ci sono anche Andre Nicole e Ciprian.

I due si sono conosciuti quando lei era seduta sul trono più ambito del piccolo schermo e lui, decise di restare in trasmissione per conoscerla meglio. Alla fine del percorso nel talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi, Andrea ha deciso di sceglierlo e da quel momento hanno lasciato lo studio ed hanno vissuto una storia intensa e passionale.

Purtroppo solo qualche giorno fa si è molto chiacchierato circa la possibile rottura tra i due, e di recente l’ex tronista lo ha confermata. Andrea Nicole ha parlato ai suoi followers attraverso i social, spiegando cosa è accaduto.

Uomini e Donne, l’ex tronista rompe il silenzio e parla della fine della sua storia

“Eccomi a voi. Probabilmente per qualcuno questo sarà un disastro preannunciato. Per altri forse no, come non lo era per me. Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo. Ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io”.

Poi ha aggiunto: “Successivamente perché negare a se stessi una cruda realtà crea l’illusione che questa non esista o che sia meno dolorosa. E alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio come spesso faccio, allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti. Chiedendo aiuto a che ha le competenze per farlo. S

o che era una storia nata in un programma televisivo e per questo motivo c’era la voglia di sapere cosa stesse succedendo, ma la realtà è che non volevo e non potevo dire a voi cose che fino a qualche giorno fa neanche nella mia testa erano chiare. Ora lo sono e l’unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che speravo non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia. Voglio dire grazie a chi in questo ultimo periodo, senza sapere nulla di certo, è riuscito a leggere i miei occhi e mi ha mandato il suo affetto. Siete splendidi. Vi voglio bene, Andre.”