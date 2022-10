Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale: cede una parete, bare sospese nel vuoto

Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale: cede una parete, bare in vista e sospese nel vuoto. L’ennesimo episodio dopo quello avvenuto a gennaio. Borrelli: “Una situazione critica inaccettabile”.

Ennesimo crollo, quello avvenuto nelle scorse ore all’interno dello storico cimitero di Poggioreale, in quel di Napoli. Una situazione inaccettabile, così come l’ha definita Emilio Borrelli. A seguito del grave episodio, sono diverse le bare che sono rimaste danneggiate, con alcune di queste rimaste persino sospese nel vuoto.

A cedere sarebbe stata la facciata con all’interno i loculi di marmo appartenenti alla congrega della Resurrezione. Sul dissesto sta ora già lavorando la Procura di Napoli, che ha aperto un indagine.

Il consigliere regionale: “È una situazione critica e inaccettabile”

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, il cedimento si sarebbe verificato nella Cappella della Congrega della Resurrezione. Nello specifico, a seguito del dissesto una delle pareti sarebbe crollata, provocando danni a diverse bare. Alcune di queste sono ora a vista, rimanendo precariamente sospese nel vuoto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, sollecitati in particolar modo dalle persone che abitano nei pressi del camposanto. Messa in sicurezza l’area, saranno ora le autorità competenti ad indagare sulla vicenda.

Un episodio, questo, simile a quanto già avvenuto nel mese di gennaio scorso, quando a rimanere coinvolta nel dissesto fu un’altra area del camposanto. In quell’occasione, si ricorda, si verificò un crollo di maggiori proporzioni, in un’ala distante rispetto a quella della Congrega della Resurrezione. Furono ben 300 i loculi danneggiati ad inizio anno, e proprio a seguito di quel crollo la Procura di Napoli dispose il sequestro dell’area e aprì un fascicolo di indagine. Il dissequestro vennne invece disposto nel mese di luglio.

Sull’ultimo accaduto, tuttavia, si è espresso anche Francesco Emilio Borrelli, afferma il consigliere regionale di Europa Verde. In un post su Facebook il consigliere ha infatti pubblicato una serie di foto che immortalano il dissesto e il crollo del cimitero, ricevute dai cittadini. “C’è stato un nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. È una situazione critica e inaccettabile. Per troppi anni i cimiteri napoletani sono stati mal gestiti e abbandonati a se stessi in preda anche a truffatori e approfittatori. Questo è il risultato”, ha spiegato sul social network Borrelli.