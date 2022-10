Totti e l’anello della discordia: le foto che hanno scatenato il web

Francesco Totti ha deciso di fare sul serio con la sua nuova fiamma Noemi Bocchi, e a cena spunta addirittura un anello al dito di lei

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembrava non dovesse finire mai. Nessuno inizialmente poteva credere che tra di loro la crisi fosse reale, eppure il triste epilogo lo conosciamo tutti. Etichettati come una delle più belle coppie d’Italia il loro amore è finito nel peggiore dei modi.

E se in un primo momento la coppia negava anche solo l’esistenza di una crisi, ad oggi non possono più nascondere la verità. Si è detto di tutto sul loro divorzio, che Ilary avesse uno o più amanti, ma anche che Francesco non sia stato da meno.

A rendere questa situazione ancora più difficile ci ha pensato proprio la conduttrice, che a detta di Totti ha deciso di impossessarsi di alcuni Rolex, a lui tanto cari. La Blasi si è anche presa la scena con una recente storia proprio fuori la boutique del famoso marchio di orologi.

Nel video in questione, dove ha anche taggato l’ex marito, ride con fare ammiccante con alle spalle il famoso marchio svizzero. Tuttavia è un altro gioiello a catturare l’attenzione degli amanti delle cronache rosa.

Francesco Totti: al dito di Noemi spunta l’anello

In un primo momento la storia tra il capitano e Noemi era fatta di incontri in gran segreto. Con rare foto di lui “pizzicato” mentre usciva dall’appartamento di lei. Oggi non è più così. Francesco ha addirittura fatto conoscere la sua nuova fiamma ai figli, cosa che non è affatto piaciuta a Ilary.

Intrighi, tradimenti e segreti hanno reso questa storia degna delle più grandi soap opere della tv. A rendere tutto ancora più “avvincente” ci ha pensato il “pupone” con un gesto che ha lasciato tutti senza parole.

Che ormai i due facciano sul serio non è un mistero, ma ora al dito di lei spunta addirittura un anello. No, non è arrivata ancora una proposta di matrimonio, ma il gesto appare eloquente. I due indossano lo stesso anello, un cerchietto che sembra dire molto sui loro progetti futuri.

Nel frattempo l’ex campione della Roma sta anche cambiando casa proprio per avvicinarsi alla sua nuova fiamma. Nella villa dell’Eur rimangono quindi solo la conduttrice con i figli. Non è chiaro dunque se Totti stia pensando di nuovo al grande passo, quello che è certo è che i due sono più vicini che mai.