Blitz a Ostia, sgomberati due appartamenti occupati dal clan Spada

Blitz questa mattina a Ostia: le forze dell’ordine hanno liberato tre appartamenti popolari occupati abusivamente da 7 persone, tra cui due membri del clan Spada. Tra questi la sorella di Roberto e la madre di Ottavio Spada.

Avviate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero a Ostia di tre case popolari, due delle quali occupate abusivamente da alcuni membri appartenenti alla famiglia Spada. A partire dalle ore 6:00 è stato eseguito l’intervento dagli agenti e dalla polizia municipale di Roma Capitale. L’operazione è stata disposta a seguito di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Due degli appartamenti in questione, di proprietà dell’Ater, erano stati occupati da Cristina e Giovanna Spada. La prima sarebbe la sorella di Roberto Spada, noto per la testata al giornalista Daniele Piervincenzi e recentemente uscito dal carcere di Tolmezzo. La seconda, invece, sarebbe la madre di Ottavio Spada.

Operazioni di sgombero a Ostia, 7 persone coinvolte

L’operazione di sgombero dei tre appartamenti è stata coordinata dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi. Si tratta dell’ennesimo intervento disposto a seguito di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e che si unisce alla scia di altri sgomberi già avvenuti nei quartieri di San Basilio e Tor Bella Monaca. Le attività sono scattate all’alba di oggi, martedì 18 ottobre, e sono state eseguite dagli agenti dei Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), Spe (Sicurezza Pubblica emergenziale) e X Gruppo Mare.

Gli appartamenti, tutti occupati abusivamente, sono quelli situati in via della Martinica e in via dell’Idroscalo. Gli occupanti, in tutto 7 persone (tra cui alcuni componenti di famiglie della zona), erano stati già denunciati nel corso di alcuni precedenti controlli per occupazione abusiva. Nello specifico, Cristina Spada avrebbe occupato l’appartamento senza avere diritto dal 2014, mentre Giovanna Spada era inquilina abusiva dell’Ater da ben venti anni, ovvero dal 2002. Entrambe le donne non avrebbero precedenti. Sul posto, oltre a quello degli agenti, è stato richiesto anche l’intervento di un fabbro.

Si ricorda che Roberto Spada, secondo i pm reggente del clan criminale romano, diventato principalmente “famoso” per la testata data al giornalista Daniele Piervincenzi, è tornato di recente in libertà. L’uomo è stato infatti scarcerato “per espiazione della pena”, ed è tornato presso la sua abitazione di via Forni, nei pressi di piazza Gasparri, sempre a Ostia.