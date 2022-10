Videogiochi, lo studio choc: ecco quando possono essere pericolosi per la salute

I videogiochi possono essere dannosi per la salute dei soggetti vulnerabili, addirittura letali. Lo mostra uno studio australiano sugli svenimenti durante i videogiochi.

La perdita di conoscenza mentre si gioca ai videogame può essere indicatore di un grave problema di salute. In particola nei più piccoli predisposti a questo genere di problematiche.

I videogiochi possono fare male alla salute? In alcuni casi sì. Lo documenta uno studio australiano apparso sulla rivista Heart Rhythm. Lo hanno condotto gli scienziati Sydney Children’s Hospitals Network di Sydney.

Dalla ricerca è emerso in particolare che i videogiochi possono causare aritmie cardiache potenzialmente pericolose per i bambini predisposti a questa problematica. Un risultato allarmante a cui è giunto il team guidato da Claire M. Lawley e Christian Turner.

I ricercatori hanno documentato un modello non comune tra i bambini svenuti mentre giocavano coi videogame. Il gruppo di ricerca australiano ha operato una revisione sistematica della letteratura sul fenomeno, oltre ad avviare uno sforzo di sensibilizzazione internazionale per arrivare a identificare episodi come questi.

Il tema ha identificato 22 casi di svenimento durante i videogiochi. Dallo studio è risultato che la categoria più frequente è quella dei multiplayer di guerra. Le condizioni più comuni invece sembravano essere la tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica (CPVT) e la sindrome congenita del QT lungo (LQTS).

Alcuni pazienti hanno perso la vita a causa dell’attacco cardiaco. Gli esperti inoltre hanno individuato un’alta incidenza di varianti genetiche potenzialmente rilevanti.

L’allarme lanciato dagli esperti australiani

“I videogiochi – spiega Lawley – possono rappresentare un serio rischio per alcuni bambini con condizioni aritmiche e potrebbero essere letali per i pazienti con condizioni aritmiche, anche se non sono state precedentemente riconosciute. Consigliamo ai genitori di consultare immediatamente un cardiologo se i bambini perdono conoscenza durante un videogioco”.

“Sarebbe opportuno valutare ogni aspetto della salute cardiaca dei bambini – insiste l’esperta – e individuare i casi in cui il ritmo cardiaco accelerato può essere un rischio particolarmente acuto. I videogiochi provocano una stimolazione adrenergica che potrebbe rappresentare la base fisiopatologica di questo fenomeno”. Secondo lo studio il problema, per quanto non comune, sta conoscendo una sempre maggiore diffusione.

“Speriamo che il nostro lavoro possa essere utile a tutti i nostri colleghi in ogni parte del mondo – conclude Jonathan Skinner, terzo autore dell’articolo – in modo che sia possibile riconoscere il problema in modo tempestivo e proteggere i bambini che giocando ai videogiochi corrono un rischio per la salute cardiaca”.