Madre e figlio anziani ritrovati morti in casa: erano riversi sul pavimento. Si indaga sulla vicenda. Si attendono i risultati dell’autopsia sui due corpi.

Dramma quello avvenuto a Milano. Nelle scorse ore sono stati rivenuti i cadaveri di una coppia di anziani, rispettivamente madre e figlio di 98 e 77 anni. A compiere la macabra scoperta i militari dell’Arma di Sesto San Giovanni, che sono intervenuti nell’appartamento dove abitava la coppia, a Cinisello Balsamo.

Secondo quanto viene riportato, l’allarme sarebbe stato lanciato alle ore 12:00 di domenica appena passata. Si indaga sulle cause del decesso, che non si esclude possa essere avvenuto per cause naturali.

Si attendono i risultati dell’autopsia

Secondo quanto si apprende dalle fonti, i due anziani sono stati ritrovati nelle scorse ore dai carabinieri a seguito di una segnalazione fatta pervenire verso le ore 12 di domenica. A lanciare l’allarme è stata una parente (apparentemente una cugina di 57 anni) della coppia, che avrebbe allertato i militari dopo non essere riuscita mettersi in contatto con i due dalla giornata di giovedì.

Il macabro ritrovamento è avvenuto in un appartamento di Cinisello Balsamo, in via Villa. I due cadaveri apparterebbero a un’anziana di 98 anni e a suo figlio di 77, entrambi italiani. Al sopraggiungere delle forze dell’ordine, la donna (che pare fosse affetta da disturbi di demenza senile in fase avanzata) è stata ritrovata riversa a terra, priva di vita in corridoio. Il figlio, pensionato e non affetto da particolari patologie, sarebbe stato invece trovato riverso sul pavimento della cucina.

Come si apprende dalle fonti, pare che a seguito degli accertamenti svolti sia stato possibile constatare che l’ingresso della casa fosse stato regolarmente chiuso a chiave. Non sarebbero stati ritrovati segni di effrazione, di scasso, così come alcun tipo di segno di violenza sui cadaveri dei due anziani. Gli inquirenti avrebbero dunque escluso l’eventuale coinvolgimento di terze persone. Saranno tuttavia gli esiti dell’autopsia, disposta dalla Procura di Monza, a fornire tutte le conferme ufficiali. L’esame verrà eseguito presso l’istituto di medicina legale di Milano. La Procura ha inoltre disposto anche il sequestro dell’appartamento, in attesa dei risultati.

Dalle ricostruzioni, pare comunque che il decesso possa attribuirsi a cause naturali. La parente 57enne della coppia avrebbe spiegato ai militari di aver fatto loro visita appena tre giorni prima, nella giornata di giovedì. La morte sarebbe dunque avvenuta nella finestra temporale che va giovedì a domenica scorsi. Dalle prime ipotesi, il primo a morire potrebbe essere stato il 77enne. La donna, che non sarebbe stata in grado di badare a sé stessa, potrebbe dunque essere morta di stenti. Si aspettano comunque tutti gli accertamenti del caso.