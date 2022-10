Ucraina, ucciso nel Donetsk il terzo foreign fighter italiano

Arriva la notizia della morte del terzo connazionale nel conflitto che oppone Russia e Ucraina.

Aveva sposato la causa dei filorussi, è caduto in combattimento nel Donetsk.

Elia Putzolu, 28 anni, originario della Sardegna, nato a Siena per poi trasferirsi a Milano con la famiglia. È lui il terzo italiano che ha perso la vita in Ucraina dall’inizio della guerra conflitto. Prima di lui sono morti il veneziano Edy Ongaro, 46 anni, che combatteva coi filorussi del Donbsass, e l’italo-olandese Benjamin Giorgio Galli, 27 anni, originario della provincia di Varese, caduto a Kharkiv mentre si batteva dalla parte di Kiev. La notizia della morte del nostro connazionale è stata confermata dalla Farnesina.

Putzolu aveva sposato la causa russa, arruolandosi nella milizia popolare di Donetsk nel 2019 e entrando a far parte delle truppe speciali l’anno dopo. Adesso i Ros dei carabinieri stanno facendo accertamenti sulla morte del 28enne, non un mercenario ma cobelligerante coi filorussi. Secondo ciò che si è saputo, sarebbe stato ucciso venerdì scorso in combattimento. I rilievi dei Ros verranno successivamente trasmessi alla procura di Roma per valutare se aprire o meno un’indagine.

In Russia dal 2019

Il ventottenne di origini sarde viveva in Russia dal 2019, dove inizialmente lavorava come muratore. In Italia aveva lavorato in un bar a Milano e frequentava i centri sociali. Cresciuto coi racconti della nonna materna originaria dell’Urss, era finito a combattere «per amicizie sbagliate fatte in Donbass, ma poi ha sposato la causa russa: a me ha detto che era lì solo per far finire la situazione disumana che c’era da anni», ha raccontato un’amica di Elia Putzolu all’agenzia LaPresse.

Da tempo Putzolu viveva a Taganrog, vicino alla città russa di Rostov. Secondo quanto emerge dai social era vicino a Fort Rus, community che su Facebook si definisce «Pagina informativa e di sostegno alla resistenza dei popoli russi». Su Facebook usava il nickname «Ilya Elia» (il primo dei due nomi è la versione russa di Elia), alcune foto lo ritraggono in mimetica. La Farnesina ha contattato già i familiari del 28enne caduto in Donetsk, che hanno chiesto aiuto per far rientrare in Italia la salma del figlio.

L’omaggio sui social

Intanto sui social network arriva l’omaggio di un compagno d’armi del combattente morto nel Donetsk, Alfonso Cano (nome di battaglia Alexis), ancora attivo sul fronte: «Era il mio fratellino, il mio miglior amico, faceva parte del nostro circolo ispano-parlante. L’ho sempre sentito come un fratello di sangue. L’artiglieria nazionalista ucraina ha accecato la sua vita mentre combatteva per riprenderci i nostri territori della Repubblica Popolare di Donetsk. Per me lui era allegria, era complicità, erano segreti di lavoro e di vita, erano i piani che verranno nella lotta contro l’imperialismo occidentale. Insieme a lui, molti piani sono andati. Non posso sopportare la sua perdita, ma per me è ancora vivo e lo sarà sempre nel mio cuore spezzato».