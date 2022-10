Amici, anticipazioni 23 ottobre: accade di tutto, Asia di nuovo ultima

Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni della prossima puntata, in onda domenica 23 ottobre, della trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi, Amici. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A poco più di un mese dall’inizio, il programma cult di Canale 5, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi, Amici, è già entrato nel vivo. Gli scontri tra i professori e le lezioni degli allievi hanno già conquistato il grande pubblico, anche se non mancano le polemiche.

In particolar modo, negli ultimi giorni, si sono palesati evidenti differenze di vedute tra la maestra di danza Alessandra Celentano – storico volto del programma – e il suo collega Raimondo Todaro, giunto a Mediaset lo scorso anno dopo essere stato protagonista per anni di Ballando con le Stelle.

In particolar modo, i due insegnanti, si sono scontrati sul banco offerto – nonostante la sconfitta – all’allieva Asia – che un’autodidatta – e sull’allievo Gianmarco. Ma ecco cosa accadrà nella prossima puntata di domenica 23 ottobre.

Le anticipazioni della nuova puntata

Dunque, la prossima puntata – che è stata registrata nella serata di ieri – si concentrerà ancora sugli scontri tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Partiamo dagli ospiti: a valutare la consueta sfida delle cover sarà il cantante Nek, mentre si esibiranno i Coma_Cose, che presenteranno il nuovo singolo Chiamami e l’étoile Eleonora Abbagnato. Stando alle anticipazioni, a vincere la gara cover sarà Aaron, il quale interpreterà Can’t take my eyes off you, mentre ad aggiudicarsi la gara degli inediti sarà Piccolo G, il cui brano sarà dunque – come premio – prodotto.

Eleonora Abbagnato sarà inoltre chiamata a giudicare la gara di ballo e, a vincere, saranno Maddalena, Samuel e Ramon che otterranno 8. Ultimi della classifica Matta e Asia: l’allieva riuscirà a mantenere il banco grazie al pubblico.

Una doppia esibizione

In questa puntata, dunque, nessun allievo verrà eliminato. Ci sarà una bellissima esibizione doppia di Giulia Stabile e Elena D’Amario, grande tributo per le donne iraniane in lotta. Intanto, però, nei giorni scorsi è scattato il bacio tra Mattia Zenzola – rientrato dopo l’infortunio nella scorsa edizione – e Maddalena. Le immagini del bacio verranno mostrate da Maria De Filippi: si tratta della seconda coppia nata nel programma, dopo quella formata da Niveo e Rita.

Ci sarà un altro bacio, ma sarà soltanto “scenico”: Mattia e Megan, infatti, si esibiranno in una ballo latino al termine del quale si daranno un bacio.