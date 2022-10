Il racconto choc: il Principe Harry ha rischiato la vita | Cittadini britannici senza parole

Un racconto inedito, venuto alla luce soltanto di recente: alcuni anni fa, il Principe Harry ha rischiato la vita. Un aneddoto che sta facendo il giro del Regno Unito. Ecco cosa sta accadendo.

Il Principe Harry, negli ultimi anni, dopo la MegExit, ha certamente diviso l’opinione pubblica britannica. Di certo – come del resto ammesso anche da alcuni tabloid – il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana è stata bersagliato e molto negli anni dalla stampa.

Stessa sorte è toccata poi a sua moglie, la Duchessa Meghan Markle, anche se negli ultimi tempi i due stanno cercando, con vari progetti, di prendersi una sonora rivincita. Sono infatti in preparazione il documentario Netflix sui Duchi del Sussex – che parlerà proprio della loro fuga da Londra – e la prima autobiografia del Principe Harry.

Si parlerà male della Famiglia Reale? Molto probabilmente sì, nel senso che i Duchi del Sussex cercheranno di rigettare le accuse mosse dai Windsor e dai tabloid. Intanto, però, sta facendo discutere un aneddoto mai conosciuto sul Principe Harry. Ecco cosa accade.

Il racconto della scrittrice Katie Nicholl

La giornalista e scrittrice e Katie Nicholl, che ha recentemente pubblicato un libro sulla Famiglia Reale, rivelando numerose vicende inedite di alcuni illustri membri di Windsor. In particolare, Nicholl, ha parlato del Principe Harry che ha rischiato la vita. Ma di cosa si tratta? Se pensate che l’episodio risalga ai tempi in cui il secondogenito di Lady D indossa la divisa militare – ricordiamo che il Duca del Sussex è stato più volte applaudito per la sua carriera militare – vi sbagliate. E dire che il Principe Harry, per il suo titolo, era un bersaglio: tanto che, quando un giornalista al tempo rivelò la sua posizione, l’esercito fu costretto a rimpatriarlo per evitare rischi.

Nel 2015, il Principe si trovava nel Botswana per sostenere una missione di salvataggio di rinoceronti. Gli animali, in queste operazioni, vengono sedati, ma qualcosa – durante il viaggio di ritorno verso una riserva protetta – sarebbe andato storto. Un rinoceronte, infatti, su un camion si è risvegliato ed ha iniziato a caricare: Harry ha rischiato di essere travolto l’animale ed ha rischiato la vita.

Una nuova vita in California

Recentemente, dagli States, è arrivata la notizia del cambio di casa da parte di Harry e Meghan: i Duchi del Sussex, infatti, avrebbero deciso di lasciare la famosa villa di Montecito – in California – ovvero dove si è girata la famosa intervista rilasciata dalla coppia reale a Oprah Winfrey.

A quanto pare ci sarebbero anche problemi economici dietro la decisione. Non è ancora chiaro dove andranno ad abitare.