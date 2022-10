Dimissioni Truss, Boris Johnson in corsa per il ruolo di leader Tory: “Tempo di tornare”. La corsa alla leadership si concluderà entro la prossima settimana.

Boris Johnson pare sia pronto a partecipare alla gara per il ruolo di primo ministro, dopo che la premier Liz Truss ha annunciato nelle scorse ore le sue dimissioni. Per l’ex premier si tratterebbe di una questione di “interesse nazionale”, e sarebbe intenzionato a capovolgere le sorti del partito conservatore.

Il Times riporta che gli alleati starebbero già conducendo dei sondaggi in merito, all’interno del partito Tory. Johnson, si ricorda, ha perso la fiducia dei parlamentari conservatori nel mese di luglio, dopo una serie di scandali sulla sua integrità personale. L’ex premier è stato quindi costretto a dimettersi il 6 settembre di quest’anno, sotto il peso di oltre 60 dimissioni ministeriali.

“Rimarrò premier fino a quando non sarà scelto un successore”

Come riportato da il Times, si prevede che l’ex premier Boris Johnson si candidi nuovamente alla leadership del partito conservatore, intenzionato a tornare alla guida del governo. L’ipotesi di una sua possibile candidatura è stata avvalorata anche da un tweet del suo ex segretario privato. “Spero che ti sia goduto le vacanze boss. Tempo di tornare. Ci sono alcune cose in ufficio di cui occuparsi“, ha infatti scritto James Duddridge, usando l’hashtag “bringbackboris” (“ridateci Boris”). Si sottolinea che al momento, infatti, l’ex primo ministro è attualmente in vacanza ai Caraibi con la sua famiglia.

Nel frattempo, però, Liz Truss rimarrà al numero 10 “fino a quando non sarà scelto un successore“. A sottolinearlo è stata la stessa premier, che durante un incontro con Sir Graham Brady, il presidente del Comitato 1922, ha concordato sul fatto che dovranno tenersi delle “elezioni per la leadership da completare entro la prossima settimana”.

Boris Johnson leader Tory? Il favore dei sondaggi

In carica da soli 44 giorni, la sua diventerà la leadership più breve della storia britannica. Una decisione, la sua, arrivata dopo un clamoroso crollo della fiducia proprio all’interno del partito Tory. Non apprezzate, infatti, le sue manovre economiche (che hanno fatto crollare i mercati finanziari), così come il licenziamento di due alti ministri del governo. Allo stato attuale delle cose, i favoriti al momento potrebbero essere Rishi Sunak e Penny Mordaunt, arrivati rispettivamente secondo e terzo durante la corsa alla leadership dei Tory la scorsa estate. Anche se, dagli ultimi sondaggi, Boris Johnson sarebbe di gran lunga il più favorito per guidare il partito dei Tory.

Sir Graham Brady ha comunque confermato che le operazioni verranno concluse già entro la prossima settimana. Le modalità di elezione non sono state ancora stabilite, ma “l’aspettativa” vede al momento i membri di base avere voce in capitolo sul loro prossimo leader.