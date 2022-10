Russia commenta le dimissioni di Truss: “Stupida, ignorante, belligerante”. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova: “Verrà ricordata per la sua ignoranza”.

La Russia pare abbia accolto con estremo favore le dimissioni di Liz Truss dalla carica di primo ministro britannico. La premier inglese, dopo solo sei settimane, ha infatti dato l’annuncio di volersi dimettere, anche alla luce delle continue polemiche che l’hanno travolta nell’ultimo periodo.

Truss ha comunicato la volontà di dimettersi dopo un incontro con Sir Graham Brady a Downing Street, presidente del comitato 1922 dei conservatori, la vicepremier Therese Coffey, e il presidente dei Tory, Jake Berry. Sulla vicenda si è espressa in particolar modo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Verrà ricordata per la sua terribile ignoranza“, ha infatti esordito Zakharova.

“Truss in tre parole: stupidità, arroganza e belligeranza”

Il ministero degli Esteri russo ha accolto con favore le dimissioni del primo ministro britannico Liz Truss. In merito alla vicenda si è espressa in particolar modo la portavoce del ministero, che ha definito Truss una leader che verrà ricordata per il suo “catastrofico analfabetismo“. “La Gran Bretagna non ha mai conosciuto un primo ministro così vergognoso“, ha infatti spiegato Maria Zakharova in un post pubblicato sui social media.

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha scritto su Twitter in inglese: “Ciao, ciao @trussliz, congratulazioni alla lattuga”. Un battuta, questa, con la quale l’ex presidente ha citato il commento del tabloid britannico Daily Star, in cui ci si chiedeva se la travagliata premiership di Truss sarebbe sopravvissuta alla durata di conservazione della lattuga.

Evidente è che le dimissioni di Truss hanno attirato un’ampia copertura sulla televisione di stato russa. Un ospite del talk show politico di punta “Time Will Tell” avrebbe addirittura affermato – spiegano da Reuters – che Truss era in possesso dei tre tratti necessari per prosperare nella politica britannica: “Stupidità, arroganza e belligeranza“.

Truss è diventata l’obiettivo dei commenti al vetriolo di Mosca fin dalla visita di febbraio, parte di una spinta infruttuosa da parte dei politici occidentali atta a scongiurare (in maniera fallimentare) l’invasione russa dell’Ucraina. Il riferimento all’analfabetismo della portavoce del ministero degli Esteri Zakharova si indirizza proprio a quel viaggio, quando Truss ricopriva la carica di ministro degli Esteri britannico. Anche se le relazioni tra Mosca e Londra erano scese al livello più basso mai vissuto negli ultimi decenni anche prima che la Russia invadesse l’Ucraina, a seguito soprattutto dell’avvelenamento dell’ex spia russa Sergei Skripal nella città britannica di Salisbury nel 2018.