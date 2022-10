Lukaku, il futuro è tutto da decidere: la mossa dell’Inter cambia tutto

Il futuro di Romelu Lukaku resta ancora in bilico e tutto da decifrare: la mossa che prepara l’Inter rischia di cambiare tutto.

Il centravanti in prestito dal Chelsea non ha mai nascosto il suo amore per i colori nerazzurri ma il suo domani resta incerto: il club milanese si prepara ad una mossa che piò essere decisiva.

Nella stagione fin qui fatta di alti e bassi dell’Inter, un ruolo centrale, nel bene e nel male, lo ha giocato Romelu Lukaku. Il belga, tornato dopo solo un anno tra le fila del club nerazzurro con la formula del prestito, ha come obbiettivo quello di rifarsi dopo la stagione da incubo con la maglia del Chelsea e di ricondurre il club meneghino dove lo aveva lasciato, in cima alla classifica di Serie A.

Il suo atteso ritorno in Italia non è però andato come sperava. L’infortunio muscolare patito alla fine di agosto lo ha di fatto escluso subito dalla prima parte di stagione e ha creato a Simone Inzaghi diversi grattacapi i quali sono sfociati in piccoli e grandi passi falsi che, almeno fino ad ora, hanno parzialmente condizionato la stagione della squadra.

Anche per questo motivo, le domande circa il futuro del numero 90 dell’Inter, si sono moltiplicate nel corso delle settimane ed ora sembrano arrivare le prime risposte.

Lascia o raddoppia? L’intrigo sul prestito di Lukaku è ancora alla ricerca di una soluzione

A Romelu Lukaku, l’idea di un ritorno definitvo al Chelsea al termine del prestito all’Inter, non sembra essere particolarmente gradita. Nonostante l’arrivo di Potter e l’esonero di Tuchel, le difficoltà incontrate dal gigante belga in Premier sembrano essere difficili da colmare e la voglia di restare in nerazzurro troppo forte per non essere assecondata.

Per questo motivo, i discorsi tra Inter e Blues per il rinnovo del prestito sono partiti già da diverso tempo e attendono solo di entrare nel vivo, proprio di questo, però, il club meneghino sta ragionando negli ultimi giorni.

Il recente infortunio dell’ex Manchester United ha preoccupato e non poco la dirigenza nerazzurra, soprattutto a causa dell’alto stipendio percepito dall’attaccante, ed ha aperto un piccolo dibattito sul possibile futuro. Tutte le parti coinvolte nell’affare (giocatore e squadre) sembrano assolutamente allineate sul prolungamento di un ulteriore anno del prestito, ma ciò avverrà solo se le condizioni fisiche di Lukaku migliorino sensibilmente e non sfocino in altre assenze prolungate.

L’Inter dunque sembra voler allo stesso tempo accontetare il ragazzo ma anche tutelarsi o, almeno, evitare che si possa ripetere una situazione simile a quella di squest’anno. I nerazzurri aspetteranno quindi qualche tempo prima di riaprire i contatti con il Chelsea e poi valuteranno come agire.