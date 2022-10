Scoppia rogo in casa: muoiono tre fratelli di 22, 14 e 12 anni. Altri 4 feriti

Il dramma è occorso durante la notte in un appartamento di Catanzaro. Morti tre ragazzi, gravi i genitori e altri due ragazzini

Tragedia a Catanzaro durante la notte: un appartamento va a fuoco e perdono la vita tre ragazzi, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. I vigili del fuoco sono stati contattati verso l’1:30 dopo aver ricevuto un’allerta per una casa al quinto piano di un edificio sita in Via Caduti 16 marzo 1978.

Dentro quella casa c’era una famiglia di 7 persone: quattro sono state tratte in salvo e due sono finite con gravi ustioni nei nosocomi di Bari e Catania. Altre persone ricoverate in ospedale a Catanzaro. I corpi dei tre fratelli sono stati rinvenuti dentro la casa mentre i vigili del fuoco stavano effettuando le varie operazioni per domare il rogo. I pompieri hanno fatto evacuare gli inquilini della casa affianco.

L’arrivo dei soccorritori

Durante le operazioni di soccorso sono intervenute due squadre di pompieri, aiutate da autobotte, carri autoprotettori, telo salvataggio pneumatico. Sul luogo in cui si è verificato il rogo almeno diciotto i vigili del fuoco. I vigili hanno messo in sicurezza gli inquilini degli appartamenti affianco a quello che stava bruciando per evitare di incorrere in qualunque pericolo. Per ora non si sa quali siano le cause dell’incendio e sono in corso tutta una serie di rilievi.

Tre ragazzi sono morti

Tre giovanissimi sono morti. Erano tre fratelli di 12, 14 e 22 anni. Nell’incendio hanno riportato gravi feriti anche i genitori e altri due fratelli dei ragazzi deceduti, una bambina di 12 anni e un ragazzino di 16 anni. La mamma e la dodicenne sono state trasportate nei nosocomi di Bari e Catania, mentre padre e fratello a Catanzaro.

I tre fratelli, da quanto si è appreso finora, potrebbero essere rimasti vittime di una intossicazione a causa del fumo. Avrebbero cercato di salvarsi recandosi sul balcone della casa, due dei tre fratelli morti nel rogo. I loro cadaveri sono stati rinvenuti dai pompieri in una stanza accanto a quella in cui è sito il balcone.

I soccorritori ipotizzano che potrebbero aver perso i sensi per via del fumo e non sarebbero quindi riusciti a scappare. Il terzo fratello è stato invece rinvenuto senza vita in bagno. Dal balcone che i tre fratelli stavano tentando di raggiungere, sono stati invece messi in salvo i genitori e altri due fratelli.