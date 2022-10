Fabio Fazio a gamba tesa sulla separazione tra Totti e Blasi: “Con Francesco no”

Nel corso di una lunga intervista, Fabio Fazio ha parlato della nuova stagione di Che Tempo Che Fa, ma ha fatto anche alcune incredibili rivelazioni. Ecco cosa ha detto.

Quest’anno, il programma cult di casa Rai, Che Tempo Che Fa, ha tagliato il traguardo dei vent’anni in onda. Il conduttore Fabio Fazio, anche se non sono mai mancate polemiche sulla sua conduzione, non ha ancora chiarito se continuerà o meno.

Negli ultimi anni, il presentatore ligure, ha realizzato importantissime interviste esclusive, come Barack Obama o Papa Francesco, oltre a tantissime star internazionali, come Woody Allen o Lady Gaga. Nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi, Fabio Fazio ha parlato del programma.

Il conduttore ha anche rivelato alcuni incredibili retroscena, come il passaggio da Rai Uno a Rai Tre, oppure il suo rapporto con Ilary Blasi che, anni fa, ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice che oggi è ricoperto da Filippa Lagerback. Ecco cosa ha detto..

Le parole di Fabio Fazio

Negli anni Fabio Fazio è stato oggetto di diversi attacchi: una parte del pubblico lo ha accusato di essere troppo “morbido” con i suoi ospiti, mentre altri – spesso esponenti di spicco della politica italiana – hanno puntato il dito contro il suo cachet. Qualche anno fa, del resto, la Rai ha vietato ad un conduttore di presentare un programma di cui è anche produttore. Il conduttore, però, ha anche rivelato di quando è stato “punito” da Viale Mazzini: “Il fatto di essere liberi lo si vede in quelle circostanze, perché non sei difeso da nessuno. Quando la politica è aggressiva è difficile che qualcuno si schieri dalla tua parte, sarebbe ingenuo aspettarselo. C’è solitudine”.

E ancora: “L’intervista di Macron all’Eliseo. L’Italia era in crisi con la Francia, Di Maio era andato dai Gilet Gialli, la Rai era schierata. Pareva che avessi parlato con un nemico del popolo. Credo che quell’incontro mi sia costato la fine della permanenza su Rai 1″. Conclude Fabio Fazio: “Non ci pensi mai a quanto durerà. Ci posizionarono nel weekend, alle 20.10, contro il Tg1. Quasi una punizione. Ci siamo conquistati tutto”.

Su Totti e Ilary Blasi

Nel corso dell’intervista, Fabio Fazio, ha spiegato che al termine di questa stagione – la 20esima – di Che Tempo Che Fa, il suo contratto terminerà, ma non ha ancora sciolto la riserva. Di certo, i numeri dello share sono dalla sua parte, staremo a vedere. Ha continuato: “Poche domande agli ospiti? Una vecchia accusa. Di solito arriva da giornalisti che quando scrivono le interviste cambiano la domanda fatta per farla apparire più tosta. La tv è cambiata. È cambiato il mondo. Bisogna ripensare la tv generalista. Dovrebbe fare aggregazione, rappresentare l’identità di un Paese”.

Infine, Fabio Fazio ha rivelato che, oggi, non farebbe un’intervista a Francesco Totti. Forse anche per lo stretto rapporto che ha con Ilary Blasi che, proprio a Che Tempo Che Fa, annunciò la gravidanza di Cristian?