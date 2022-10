Ballando, Antonella Clerici gela Biagiarelli dopo le polemiche: “Lo conosco, è puntiglioso”

Antonella Clerici, conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha commentato le polemiche che hanno travolto Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le Stelle. Ecco che cosa ha detto.

Anche la puntata di sabato scorso del programma cult di casa Rai Uno, Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, ha scatenato un’aspra polemica sui social. Questa volta, nel vortice dei social, è finito il food blogger e cuoco Lorenzo Biagiarelli.

Come sappiamo, Lorenzo Biagiarelli è anche il compagno della giornalista e giudice del programma Selvaggia Lucarelli. Una situazione che ha creato nelle scorse settimane una querelle culminata con la richiesta del Codacons della sospensione della giornalista dalla giuria.

Ma cosa è accaduto? Tutto è iniziato dopo l’esibizione di Lorenzo Biagiarelli in coppia con la maestra Anastasia Kuzmina. Quest’ultima, ha parlato di una non completa alchimia tra i due, la quale potrebbe essere raggiunta magari approfondendo la conoscenza. Di fatti, Kuzmina, ha invitato Biagiarelli ha invitato il food blogger a prendere un caffè.

Lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli

Parole che non sono minimamente apparse offensive, ma che hanno ad ogni modo scatenato la reazione di Lorenzo Biagiarelli. In seguito, lo stesso food blogger, ha battibeccato con la giuria, in particolare con Carolyn Smith. Biagiarelli è stato accusato sui social di aver creato una polemiche pretestuosa ma soprattutto di aver accusato Anastasia Kuzmina – che per molti non ha fatto nulla – pur di non citare la sua compagna in giuria. Ad un certo punto, infatti, ha sbottato: “Noi siamo gli unici ad essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro anche col cartello! Ma sul palco sono Lorenzo Biagiarelli!”.

Le parole di Antonella Clerici

Il grande pubblico ha conosciuto Lorenzo Biagiarelli nel programma di Rai Uno, La prova del cuoco. In seguito, il noto cuoco e food blogger ha seguito la conduttrice Antonella Clerici anche nella sua nuova trasmissione, È sempre mezzogiorno. Ecco perché la conduttrice ha voluto commentare tutta la vicenda.

Conosco bene @lorenzobiagiare e so quanto e’ puntiglioso, intelligente, gentile ,rispettoso,tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a #BallandoConLeStelle. Certa che con @Kuzmina__A troveranno l’intesa perfetta⭐️ — Antonella Clerici (@antoclerici) October 23, 2022

Ha scritto su Twitter Antonella Clerici: “Lo conosco bene e so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato. Certa che con Anastasia Kuzmina troveranno l’intesa perfetta”.