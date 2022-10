Diletta Leotta e quella nuova fiamma divenuta famosa in tutto il mondo. L’indiscrezione ha del clamoroso, si tratta di un ex ‘alleato’ di Zidane.

La giornalista di Dazn ha vissuto un’importante crescita nella sua carriera, passando dall’essere un volto (già allora noto) della Serie B di Sky Sport ad una delle influencer italiane più famose, oltre che una professionista seria e preparata, in grado di fare della propria bellezza un’arma in più ma non il mero specchio delle allodole per chi, come tanti altri e altre, non abbia grandi competenze. Detto in altri termini, è giusto evidenziare come Leotta sia stata fin qui in grado di attirare una certa attenzione anche grazie ad una bellezza e ad una presenza che la rendono perfetta per professioni del genere.

Lungi da noi però il pensare che la siciliana si limiti solo a questo. In questi anni, se si considera anche l’esperienza di Sanremo, si è rivelata seria e preparata, oltre che simpatica e profonda intenditrice di uno sport che ama raccontare da almeno cinque anni a questa parte. Ormai volto fisso della piattaforma streaming Dazn, per la quale lavora come presentatrice da bordocampo, oltre che da giornalista per servizi su calciatori e allenatori, la Leotta si è saputa distinguere anche per un altro aspetto fin qui, di certo non sfuggito ai più.

Diletta Leotta e le “papere” della nuova fiamma: ecco di chi si tratta

Partendo dal presupposto che ognuno può fare ciò che vuole, non è passato inosservato, come si diceva, il costume di Diletta nel frequentare uomini appartenenti al mondo del calcio o, comunque, posti quasi quanto lei sotto la luce dei riflettori. I flirt e le relazioni in questi anni sono state numerose. Basti pensare a quelle con il noto volto di Can Yaman, passando poi per la “scappatella” con il figlio del presidente della Roma, Ryan Friedkin.

Le ultime indiscrezioni da tale punto di vista avrebbero però del clamoroso, stando a quanto riportato dal noto giornale di gossip, Gente. In quest’ultimo periodo, come confermato da una serie di elementi emersi da Instagram, quali like e follow ricambiati, la giornalista si starebbe frequentando con un volto noto della Premier League.

Ci riferiamo a Karius, ex portiere del Liverpool, attualmente in forza al Newcastle. Sarebbe lui la nuova fiamma della giornalista: in molto lo ricordano per le papere in occasione della finale di Champions League tra i Reds e il Real Madrid, vinta per 3 a 1 dai Blancos di Zidane. Da quel momento, l’estremo difensore vivrà non poche difficoltà sportive, generate da una serata che concluse tra le lacrime e che fu matrice di una declassazione e di un’infelice etichettatura. Vedremo se l’amore di Diletta Leotta lo aiuterà.