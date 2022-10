Fiorentina, Italiano furioso con l’arbitro dopo la sconfitta con l’Inter

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano sbotta dopo la sconfitta contro l’Inter. Troppi gli errori arbitrali che hanno condizionato il match.

Una partita pazza all’Artemio Franchi di Firenze ha visto l’Inter venire rimontata due volte e riuscire a portarla a casa con un gol al 95′ dell’armeno Mkhitaryan.

I nerazzurri partono fortissimi, passando in vantaggio dopo nemmeno due minuti di gioco con il solito inserimento di Barella, che servito da Lautaro Martinez riesce a mettere alle spalle di Terracciano con l’esterno del destro.

Al 15′ gli uomini di Inzagbhi recuperano palla a centrocampo e partono in un due contro due con Lautaro e Correa contro Milenkovic e Martinez Quarta. La sfida tra gli argentini è vinta dal Toro, che con una sterzata bellissima (alla Aguero come ha ammesso lui stesso ai microfoni nel post partita) fa fuori il suo connazionale e poi di sinistro scarica in porta.

La partita sembra incanalarsi su binari nerazzurri ma la Fiorentina riesce a tornare in partita grazie al maldestro intervento di Dimarco, che nel cercare di anticipare Bonaventura lo prende in pieno. Calcio di rigore e nessun cartellino, anche se poteva starci anche il rosso! Dal dischetto Arthur Cabral spiazza Onana e riapre la partita.

Nella ripresa il pareggio della Viola al 60′. La grande apertura di Kouame trova Ikoné che va in uno contro uno con Acerbi e con un bellissimo sinistro a giro la mette all’incrocio. L’Inter non si arrende e trova il nuovo vantaggio. Dzeko, entrato per Correa, trova una grandissima palla per Lautaro, che anticipa Terracciano e viene steso guadagnando rigore. Sempre il Toro si presenta dal dischetto per la doppietta personale e il nuovo vantaggio nerazzurro.

Inter che si chiude, Fiorentina che attacca e con ben cinque giocatori offensivi in campo contemporaneamente riesce a trovare il pareggio al 90′ grazie alla girata di Jovic sul colpo di testa di Milenkovic. Sembra tutto apparecchiato per il definitivo 3-3 ma l’Inter non si arrende e reagisce benissimo.

Proprio al 95′ Dzeko sbilancia leggermente Milenkovic e fa partire un tre contro due letale. Palla profonda per Barella che vede dall’altro lato Mkhitaryan e lo serve con una palla troppo corta che Venuti però intercetta male tirando di fatto addosso all’armeno che nel rimpallo mette dentro il suo primo gol nerazzurro per il definitivo 3-4 al termine di una partita da Pazza Inter.

Arbitraggio deludente per l’allenatore viola

Al termine dell’incontro l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è lamentato ai microfoni dei giornalisti per l’arbitraggio. Non tanto per il mancato rosso a Dimarco, comunque un errore grave, quanto per l’ultimo gol nerazzurro: “C’è Dzeko che trattiene la maglia di Milenkovic, era fallo. Non so più che dire, è l’ennesima partita in cui perdiamo a dieci secondi dalla fine”.

Un intervento quello di Dzeko certamente dubbio, che comunque non poteva essere oggetto di VAR, dato che non si trattava di chiaro ed evidente errore ma di interpretazione da parte dell’arbitro in campo.