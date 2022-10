Giorgia Meloni e la confessione choc in famiglia che smentisce tutto. Smentita immediata sulla donna più chiacchierata del momento.

Sono state settimane molto importanti nel nostro Paese non solo per questioni calcistiche. Al netto di una stagione adesso entrata nel suo pieno in questa fase antecedente alla pausa per il Mondiale in Qatar, l’attenzione mediatica italiana è stata attratta soprattutto da questioni extracalcistiche alla luce della fase storica molto particolare e singolare, dominata da un susseguirsi di eventi di importanza tutt’altro cje trascurabile.

Questo a partire dall’emergenza sanitaria gestita da Giuseppe Conte, con la catalisi di un periodo di lockdown divenuto purtroppo ordinario per circa un biennio e che ha rappresentato la matrice di una serie di questioni di carattere non solo nazionale che stanno certamente contraddistinguendo questa fase storica non poco pregna di vicende. Senza voler adesso incarnare posizioni o ricordare quanto accaduto, ci limitiamo a ricordare come da circa un mese a questa parte la grande attenzione sia stata catturata dalle elezioni.

Giorgia Meloni e la sorella vuotano il sacco: “Tutte falsità, ecco la verità”

Queste ultime, nel pieno rispetto delle preliminari proiezioni e con la perplessità di diverse visioni politiche, hanno sentenziato Giorgia Meloni come prima donna della storia a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri, favorendo la creazione di un nuovo Governo, dopo l’interregno Draghi. Come avrete notato, non sono state poche le polemiche, soprattutto alla luce di chi abbia additato a Giorgia l’incarnamento di posizioni triste e anacronistiche, rispetto alle quali ha sempre preso le distanze.

Volendo qui sintetizzare i due mondi, politico e sportivo, riferiamo della confessione, non proprio recente, che conferma una particolare curiosità della Meloni. A interessare particolarmente dei personaggi famosi più discussi sono le questioni più private, a partire da quelle familiari come relazioni o figli ma anche quale sia la squadra del cuore. Sulla Meloni, in particolare, si era generato un certo rumore in seguito alla sua confessione, corroborata da quanto dichiarato anche dalla sorella Annamaria. A chi l’abbia definita la Premier laziale ha risposto la stessa, insieme dalla consanguinea.

“Il fatto che io sia romanista è una cosa nota” ha dichiarato la Meloni, con la sorella poi intervenuta come segue: “A casa nostra solo nostra madre tifa Lazio. Io e Giorgia siamo romaniste mentre le mie figlie tifano Lazio perché mio marito (Francesco Lollobrigida) è un accanito laziale“. Ennesima curiosità svelata.