Inter, Lukaku colto sul fatto. È polemica nell’ambiente nerazzurro

Gravi accuse mosse nei confronti dell’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku, colto sul fatto dalle telecamere in un atto discutibile.

È ormai dallo scorso 26 agosto che l’Inter di Simone Inzaghi è costretta a fare a meno di Romelu Lukaku, stella principale dell’attacco nerazzurro e partner perfetto per Lautaro Martinez.

Un problema muscolare ha costretto infatti l’ex Chelsea a rimanere ai box per ben nove partite, permettendogli solamente di giocare i primi tre incontri contro Lecce (con gol dopo due minuti), Spezia (con assist per il suo compagno di reparto) e Lazio.

Un’assenza piuttosto pesante per i nerazzurri, che in un periodo difficile per la rosa interista hanno dovuto adattarsi e fare affidamento solo su Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Joaquin Correa, trio che non sempre è riuscito a portare sulle spalle il peso di tutto l’attacco.

Un ritorno che sembra ora essere vicino, dato che Lukaku si è allenato in gruppo negli ultimi giorni e che probabilmente potrà essere convocato per la quinta gara del girone di Champions League, quella in cui i nerazzurri affronteranno con il Viktoria Plzen, potenzialmente decisiva per il passaggio del turno.

Le foto che lo inchiodano, ma c’è una verità nascosta

Intanto si muovono parecchie polemiche proprio attorno all’attaccante belga, che è stato ritratto da alcune foto riportate dal Sun, noto tabloid inglese, nell’atto di fumare una sigaretta elettronica! Un’accusa pesante nei confronti del centravanti interista, che è però totalmente innocente rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti. Quello immortalato dalle fotografie non era infatti il belga, ma una persona molto somigliante al classe ’93.

E sui social è arrivata la pronta risposta dell’attaccante, minaccioso in alcune storie Instagram nei confronti di chi ha mosso queste finte accuse che potevano avere anche delle serie conseguenze per il futuro di Lukaku: “Voi ragazzi state giocando con quello sbagliato. Continuate a farlo e la mia gente vi contatterà molto presto…Siete degli idioti per aver postato una foto che non sono io e aver postato le informazioni sbagliate”.

Insomma Lukaku è carico e pronto a tornare a guidare l’attacco interista e finte accuse del genere non sembrano destabilizzarlo in vista di queste ultime battute di campionato e Champions League che poi porteranno al mondiale a cui il numero 90 prenderà parte con il suo Belgio.