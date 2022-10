De Ketelaere delude ancora: quel gesto al termine della partita ha fatto infuriare i tifosi

Tra le note stonate del Milan in questo inizio di stagione c’è sicuramente Charles De Ketelaere. Al triplice fischio della partita contro il Monza il belga si è reso protagonista di un gesto che non è piaciuto per niente ai tifosi: ecco cosa è successo.

Grazie a una prestazione convincente la squadra di Pioli ha battuto in scioltezza il Monza dei grandi ex Berlusconi e Galliani. Adesso i rossoneri voleranno a Zagabria per una sfida europea di importanza capitale.

Continua a viaggiare in campionato il Milan e lo fa vincendo a San Siro contro un Monza reduce da nove punti conquistati nelle ultime quattro partite. Un risultato fondamentale che permette agli uomini di Pioli di rimanere agganciati al treno delle prime e di tenere a distanza di sicurezza sia la Juventus che l’Inter, entrambe vincenti.

Tra i grandi protagonisti della sfida sono da menzionare senza dubbio Divock Origi e Rafael Leao. L’ex attaccante del Liverpool, all’esordio dal primo minuto in campionato, è risultato decisivo con un assist e un gol da grande giocatore. Trovare il portoghese nel tabellino è invece ormai un habitué: nonostante fosse partito dalla panchina, Leao ha già raggiunto il suo quinto timbro in Serie A candidandosi a essere ancor più un assoluto protagonista di questa stagione.

La palma di migliore in campo spetta comunque di diritto a Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo ha collezionato una doppietta d’autore nel primo tempo, salvo poi essere costretto al cambio nella ripresa per una contrattura muscolare. Al suo posto è entrato Charles De Ketelaere, che però ancora una volta non è riuscito a incidere. Il belga al termine della gara si è poi reso protagonista di un episodio che ha fatto infuriare i tifosi rossoneri: ecco cosa è successo.

Quel gol fallito pesa come un macigno: Pioli pretende di più

Come già aveva mostrato nelle ultime partite prima del lieve infortunio muscolare che lo ha costretto a uno stop di circa dieci giorni, De Ketelaere è apparso ancora una volta troppo molle in alcune situazioni. Clamoroso è stato il mancato gol del 5-1 finale a pochi passi dalla porta, che avrebbe potuto definitivamente sbloccarlo. Un errore che ha sorpreso anche Pioli, che al termine della gara ha commentato come si aspetti e pretenda di più dal suo giocatore.

L’allenatore rossonero ha dichiarato: “De Ketelaere ha la qualità per incidere nella nostra fase offensiva. Deve fare di più, lo sa anche lui. Percorso che necessita ancora di tempo, ma conta la volontà del ragazzo. Se giochi in un top club, ed il Milan lo è, devi assolutamente accettare questa concorrenza e devi fare tutti i giorni meglio del tuo compagno per convincere l’allenatore”.

Insomma, parole chiare che il belga dovrà assolutamente assimilare il prima possibile. Anche perché al triplice fischio finale, invece che festeggiare sotto la curva con i compagni, si è diretto subito a testa bassa nello spogliatoio: un gesto che non ha fatto sicuramente piacere ai tifosi del Milan.