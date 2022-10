Meteo OGGI martedì 25 ottobre

Le previsioni meteo di oggi, martedì 25 ottobre. L’anticiclone africano Scipione invade l’Italia, proseguono i suoi effetti al Centro-Sud. Ancora nuvole al Nord, con piogge residue sui settori.

Per la giornata di oggi, il tempo risulterà in gran parte stabile, con cielo sereno o al massimo localmente nuvoloso. Per effetto dell’anticiclone africano Scipione, siamo in fase terza Ottobrata, con tanto sole e temperature miti soprattutto al Centro e al Sud. Continuano gli effetti dell’anticiclone africano Scipione sul nostro Paese. Ancora sole e caldo al Centro-Sud, con però possibilità di addensamenti nuvolosi estesi su Toscana e localmente su Umbria e Campania, soprattutto al mattino. Meno bello invece al Nord, con cielo coperto, e ultimi rovesci temporaleschi sui settori. Possibilità di nebbie anche fitte al mattino su Piemonte e Lombardia.

Nord

Per la giornata di oggi sono previste condizioni tempo generalmente stabile. Tuttavia, il cielo risulterà per lo più coperto su tutte le regioni. Durante le prime ore del mattino sono inoltre attese nebbie fitte su Piemonte e Lombardia. Attese inoltre precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, con possibilità di fenomeni anche di carattere temporalesco. Previsto però un sensibile miglioramento del tempo nel corso delle ore pomeridiane e serali.

Centro e Sardegna

Per quanto riguarda le regioni del Centro, tempo stabile e ampio soleggiamento saranno garantiti dal rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano Scipione sul nostro Paese. Cielo prevalentemente soleggiato o la massimo poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni, con possibilità di qualche annuvolamento su Toscana e Umbria, e nel pomeriggio anche sulle coste tirreniche. Possibilità di nebbia e foschie anche dense al primo mattino su coste sarde, aree pianeggianti e valli interne peninsulari.

Sud e Sicilia

Per la giornata di oggi il cielo sarà prevalentemente stabile, con tanto sole e caldo su buona parte delle regioni, grazie al rinforzo ulteriore dell’anticiclone africano Scipione. Prevalenza di cielo sereno, se non per qualche annuvolamento lungo le aree interne della Puglia. Prevista la possibilità di nebbia e foschie anche dense al primo mattino su aree pianeggianti e valli interne peninsulari. Temperature in aumento, con valori oltre la media e dal sapore estivo.

Temperature

Per quanto riguarda le temperature minime, queste risultano in aumento su Valle d’Aosta, regioni nord-orientali e Calabria, mentre si registra un calo su Puglia meridionale, Lazio, Umbria, Marche e Sardegna. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, si segnala un aumento sui settori sud di Sardegna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, pianure lombarde e dell’Emilia occidentale e su coste adriatiche pugliesi, Calabria e Sicilia orientale. Si registra invece un calo su Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Alpi lombarde, Liguria di levante, sui settori emiliano-romagnoli, ovest Sardegna, Marche, Abruzzo e Molise.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno generalmente deboli meridionali, con possibilità però di raffiche sostenute su basso Piemonte, Appennino ligure ed emiliano-romagnolo.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da mosso a molto mosso il Tirreno, poco mossi il basso Adriatico e lo Ionio, con moto ondoso in aumento su quest’ultimo. Mossi, invece, tutti i restanti bacini italiani.