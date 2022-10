Schianto con lo scooter, Fausto e Camelia muoiono mentre si recavano a cena dalla figlia

La coppia stava viaggiando con il proprio scooter, quando il conducente ha sbandato e si sono schiantati contro un palo

Le loro salme, ormai senza vita, sono state ritrovate lunedì 24 ottobre, verso le ore 7:30. Fausto e Camelia hanno perso la vita in un sinistro stradale con lo scooter, occorso mentre si stavano recando a casa della figlia, a cena.

La tragedia ha avuto luogo a Marmirolo (Mantova). L’uomo e la sua compagna avevano 61 e 48 anni. Fausto e Camelia si sarebbero dovuti recare a cena a casa della figlia. Avevano un appuntamento domenica sera, 23 ottobre. I due si sono messi in sella allo scooter T-Max e si sono messi in viaggio verso l’abitazione della figlia. Purtroppo, però, lì non ci sono mai arrivati.

La figlia, non vedendoli arrivare, ha fatto scattare l’allerta. Dopo diverse ore dall’inizio delle ricerche, i due sono stati ritrovati ormai senza vita, in un fosso. Erano quasi arrivati a destinazione, si trovavano, infatti, a pochi metri dalla casa in cui vive la figlia.

La dinamica dell’incidente

La coppia, dopo essersi avviata verso casa della figlia, non è mai giunta a destinazione e chiaramente la figlia, preoccupata, ha allertato le forze dell’ordine. Da quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso il controllo del T-Max, e i due si sarebbero schiantati contro un palo della luce, andando a terminare la corsa fuoristrada, in un fosso.

Questo sarebbe quanto accaduto, come hanno ricostruito i carabinieri che si sono occupati di eseguire tutti gli accertamenti del caso. Sul posto in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, è sopraggiunta un’auto medica, ma i sanitari intervenuti in loco non hanno potuto fare niente per salvarli, solo confermare il decesso dell’uomo e della donna.

Sul posto anche i vigili del fuoco. A dare l’allerta, è stata una delle figlie di Fausto, che stava aspettando il papà e la sua compagna per cena, e purtroppo non è stato così. Nel frattempo, la magistratura ha dato disposizioni concedendo il nulla osta alla sepoltura della coppia. Le esequie di Fausto e Camelia avranno luogo nel pomeriggio di mercoledì a Castiglione Mantovano, frazione di Raverbella, dove la coppia viveva.