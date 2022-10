Inter in Champions League: quanto guadagna il club con il passaggio?

L’Inter si gioca contro il Viktoria Plzen il primo match point per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Oltre al prestigio, il passaggio del turno porterebbe in dote degli ottimi introiti.

Denaro molto importante in questo momento di difficoltà per le casse della società nerazzurra.

Contro i cechi del Viktoria Plzen alla Beneamata basterà vincere per essere certa del passaggio del turno.

L’Inter si gioca tutto: il passaggio agli ottavi può diventare realtà

Mercoledì di Champions decisivo per l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver bloccato sul 3-3 al Camp Nou il Barcellona, si gioca a San Siro l’accesso agli ottavi di finale contro il Viktoria Plzen. In caso di vittoria i nerazzurri sarebbero matematicamente certi del passaggio del turno, indipendentemente dal risultato del match tra Barcellona e Bayern Monaco. Nel caso in cui i nerazzurri non vincessero, per strappare in questo turno il pass per gli ottavi, dovrebbero sperare che il Barcellona faccia lo stesso risultato dei milanesi che, in caso di parità punti in classifica, avrebbero dalla loro il vantaggio degli scontri diretti contro i blaugrana. Le cose potrebbero complicarsi nel momento in cui l’Inter non riuscisse a superare la squadra ceca e i catalani trionfassero contro i campioni tedeschi. In questo caso tutto verrebbe rimandato all’ultima giornata dove la Beneamata affronterà il Bayern. Oltre allo spauracchio eliminazione la squadra di Inzaghi può ancora ambire a superare il girone come prima in classifica. In caso di successo contro il Viktoria Plzen, e contemporanea sconfitta al Camp Nou dei bavaresi, il match dell’Allianz Arena deciderebbe primo e secondo posto con i tedeschi che, però, avrebbero dalla loro due risultati su tre.

Il passaggio porterebbe ossigeno nelle casse: ecco quanto potrebbe guadagnare l’Inter

In questo momento non proprio felice dal pinto di vista economico, il passaggio agli ottavi di finale porterebbe all’Inter introiti economici davvero importanti. Partecipare alla Champions League ha già portato nelle casse del club oltre 15 milioni di euro.

A questi vanno aggiunti quasi 16 milioni dovuti alla posizione nel ranking storico della Champions e 6 milioni di market pool dovuti al secondo posto in classifica nello scorso campionato. Con il passaggio del turno i nerazzurri aumenterebbero sensibilmente questi ricavi. Innanzitutto la seconda parte del market pool che prevede un minimo di 4 milioni. A questa si aggiungerebbe il bonus risultati che, in caso di successo contro i cechi, potrebbe arrivare a circa 10 milioni. La sola qualificazione, infine, porterebbe 9,6 milioni ulteriori nelle casse del club. Linfa vitale per un Inter in crisi. I nerazzurri dopo stasera potrebbero portare, dunque, gli introiti totali ben oltre i 50 milioni, per questo, e non solo, sono chiamati a vincere.