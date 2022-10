Miglior Allenatore: trionfa Guardiola su Ancelotti, sorpresa tra gli italiani

È tempo di premi nel mondo del calcio. Nella settimana in cui France Football ha assegnato il Pallone D’oro a Karim Benzema, FourFourTwo ha stilato la classifica dei 50 migliori allenatori dell’anno.

Tanta Italia nei primi posti con Carlo Ancelotti che, però, si deve accontentare del secondo posto nonostante la vittoria della Champions League.

Davanti a tutti, infatti, c’è Pep Guardiola che, con il suo City, ha conquistato la Premier League.

Klopp completa il podio, ben tre italiani nella top 5

Il mondiale in Qatar è alle porte e, prima della pausa per la rassegna iridata, è tempo di assegnare i premi. Karim Benzema si è aggiudicato il Pallone D’oro assegnato da France Football davanti a Sadio Mané e Kevin De Bruyne. A Gavi del Barcellona è andato, invece, il premio Kopa, assegnato al miglior giovane della stagione. Oltre ai calciatori, FourFourTwo ha stilato una classifica dei migliori 50 allenatori della stagione. A trionfare è Pep Guardiola che, nonostante sia stato eliminato in Champions dal Real Madrid di Ancelotti, precede Re Carlo in questa speciale classifica. Chiude il podio Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool. Al quarto e quinto posto si piazzano due italiani. Antonio Conte, infatti, precede Stefano Pioli che compie un incredibile balzo in avanti dopo la vittoria dello Scudetto con il Milan. Per stilare questa classifica FourFourTwo ha preso in considerazione statistiche e risultati ottenuti in base alle possibilità della squadra allenata.

Moltissima Serie A ma con una grande sorpresa: ecco il dettaglio

In questa speciale top 50 sono presenti diversi tecnici Made in Italy e tanti altri, non italiani, che allenano nel campionato di Serie A. Dopo Pioli, infatti, troviamo Roberto Mancini al diciottesimo posto, sulla quale, però, pesa la mancata qualificazione a Qatar2022. Tra i primi trenta anche Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, rispettivamente ventitreesimo e ventisettesimo, poco più indietro José Mourinho (35º) e Ivan Juric (36º). In classifica, però, c’è anche una sorpresa: l’assenza del tecnico juventino Massimiliano Allegri.

Sorprende, ma non troppo, che siano stati preferiti altri nomi a quello del tecnico livornese che non ha avuto una stagione facile nell’anno del suo ritorno in bianconero. Anche in questa stagione le cose non sono partite al meglio ma Allegri ha ancora tempo per riaggiustare il tiro, a meno che la dirigenza della Vecchia Signora non decida di dare uno scossone…