Memo Remigi e il caso di palpeggiamento a Jessica Morlacchi: allontanato dal programma

Nella puntata del 21 ottobre scorso di Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai 1 presentato da Serena Bortone, Remigi avrebbe palpeggiato Jessica Morlacchi e per questo lo hanno allontanato dalla trasmissione

Un caso di palpeggiamento su Rai 1. Nel video che circola sul web si nota la mano di Memo Remigi, che scivola oltre la schiena di Jessica Morlacchi, che poi lo allontana schiaffeggiandogli la mano. È quanto riporta Dagospia, e che però è confermato anche dall’azienda stessa.

Da quanto si apprende, l’azienda avrebbe infatti allontanato Remigi dalla trasmissione condotta da Serena Bortone. Nel cast del talk ci sono diversi personaggi tra cui Jessica Morlacchi, voce molto bella e leader dei Gazosa, Laura Freddi, nota showgirl, e poi, Memo Remigi, noto cantante, che nel programma suona il pianoforte.

Dopo anni di convivenza lavorativa assai serena, nessuno avrebbe pensato che sarebbe accaduto un episodio di questo tipo. Il 21 ottobre scorso, dopo la fine del programma, è apparso un tweet anonimo in cui si menzionava l’accaduto. Da quel momento in poi, la stessa conduttrice della trasmissione, e i vertici Rai, si sono mostrati solidali con Jessica e hanno optato per allontanare Memo Remigi dal programma.

Come riporta Dagospia, «il 21 ottobre la giornalista-conduttrice intorno alle 14 è apparsa su Rai 1 per il solito lancio di puntata, snocciolando i temi e i nomi degli ospiti. La regia in primo piano inquadra Remigi e Jessica Morlacchi, poi stacca su Serena Bortone ma dietro si vede chiaramente la mano del cantante 83enne poggiata sul fianco della Morlacchi. Mano che scende fino ad arrivare al lato B con una visibile palpata in diretta tv. La leader dei Gazosa non gradisce e schiaffeggia la mano del cantante e per evitare un nuovo palpeggiamento la riporta in alto al fianco, tenendola ferma. Episodio non sfuggito ai telespettatori e ieri segnalato da Striscia la notizia che ha parlato della “tempesta ormonale di Memo Remigi”». Intanto Remigi, a Fanpage, ha rilasciato un’intervista in cui afferma:«Nessuna molestia a Jessica Morlacchi, non sono un uomo libidinoso».

L’annuncio della conduttrice

Intanto Bortone ha annunciato nella puntata di oggi:«Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora».