Panico al Circo Massimo: uomo estrae la pistola e si toglie la vita

Momenti di terrore in seguito a degli spari in centro a Roma: una guardia giurata si è suicidata in pieno giorno davanti agli occhi dei testimoni attoniti che transitavano al Circo Massimo. Inutili i tentativi di soccorso.

Si sarebbe sparato dei colpi di pistola alla nuca in pieno centro di Roma, nella famosa piazza del Circo Massimo, in pieno giorno. Un uomo di 57 anni, guardia giurata, si è tolto la vita poco fa intorno alle ore 13 sotto lo sguardo scioccato dei passanti.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo ha estratto l’arma colpendosi per ben due volte, per poi accasciarsi al suolo, il gesto sarebbe quindi del tutto volontario. Gli sanitari del 118 sono prontamente intervenuti nel tentativo di rianimare la vittima, ma purtroppo non c’era niente da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nessun biglietto o messaggio d’addio verso parenti o amici, ancora ignote le motivazioni dell’estremo gesto. Le forze dell’ordine sono giunte sul luogo per eseguire le indagini e accertare la dinamica di quanto accaduto. L’arma è stata posta sotto sequestro per le analisi.