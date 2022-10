Pyongyang testa un altro missile e prepara il test atomico

La Corea del Nord ha lanciato un “missile balistico non specificato”. È solo l’ultimo di una serie di lanci di missili di Pyongyang.

E da Seul avvertono: i nord-coreani si preparano a condurre un altro test nucleare, il settimo.

“La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato verso il Mare dell’Est“. Lo rende noto lo stato maggiore di Seoul, riferendosi al Mar del Giappone.

Coi colloqui da lungo congelati, le tensioni nella penisola coreana sono al livello più alto degli ultimi anni. Il mese scorso il dittatore nordcoreano Kim Jong Un ha detto che la Corea del Nord è una potenza nucleare “irreversibile”, mettendo di fatto la parola fine sui negoziati sul programma nucleare.

Mentre martedì davanti al parlamento il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha detto che i nord-coreani si preparano a un altro test nucleare, il settimo della loro storia. “Sembra che abbiano già completato i preparativi per un settimo test nucleare”. Un test che, avvertono Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, porterebbe a una “risposta forte senza precedenti”.

Nel corso di questo mese la Corea del Nord ha sparato colpi di artiglieria in direzione di una “zona cuscinetto” marittima. Venne istituita nel 2018 per alleggerire le tensioni con Seul. E adesso Pyongyang annuncia di essere pronta a quelle che ha definito “esercitazioni nucleari tattiche” per simulare una pioggia di missili armati con testate nucleari sula Corea del Sud.

Provocazioni nord-coreane

Le manovre nord-coreane si inseriscono in un drammatico aumento di quelle che Seul bolla come “provocazioni” da parte della Nord Corea, compreso il lancio di un missile a lunga distanza che ha sorvolato il Giappone provocando allarmi e evacuazioni di edifici.

Negli ultimi tempi la Corea del Sud ha anche condotto esercitazioni a fuoco vivo mentre gli Stati Uniti hanno dispiegato una portaerei a propulsione nucleare nella regione per portare avanti esercitazioni trilaterali su larga scala che hanno coinvolto anche il Giappone. Esercitazioni che hanno fatto andare su tutte le furie Pyongyang, che le considera prove per l’invasione giustificando così i lanci di missili come necessarie “contromisure”.

Durante una recente riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu per discutere del lancio di missili nord-coreani sul Giappone, la Cina, alleata di lungo corso della Corea del Nord, ha puntato il dito sugli Stati Uniti, accusandoli di aver provocato la serie di test missilistici. Da mesi il Consiglio di sicurezza si è diviso sulla risposta da dare alle manovre di Pyongyang e alle sue ambizioni nucleari, con russi e cinesi a fare la parte degli alleati del regime di Kim Jong-un e il resto del consiglio a spingere per una punizione.