Devi acquistare uno smartphone? Ora anche senza anticipo e rate bassissime

La voglia di ottenere da sempre uno smartphone che possa essere in grado di soddisfare a pieno le nostre esigenze, è decisamente molto alta da diverso tempo. Per questa ragione sicuramente molti di voi tendono a ricercare il prodotto giusto, magari basandosi sulle caratteristiche rilasciate dai produttori e calcolando il rapporto qualità/prezzo, che ovviamente è sempre importante da conoscere. Ma in questo caso sarà propriamente un gestore telefonico ad aiutarci: ecco la sua nuova offerta.

Scommettiamo che non sapevate che WindTre è uno dei principali operatori attivi in Italia, soprattutto per bacino di utenza. Questo è possibile poiché la società propone da sempre sia offerte di rete mobile che di rete fissa che delle promo che includano la possibilità di acquistare smartphone a rate oppure con pagamento in un’unica soluzione.

Ed è esattamente in questo momento che possiamo parlare dell’arrivo di alcune delle novità più importanti da parte di WindTre, le quali non sono assolutamente da sottovalutare. L’operatore, a tal proposito, ha appena aggiornato il proprio listino di smartphone acquistabili con il solo anticipo, ovvero con rate pari a zero. E quali sono i tanti ricercati cellulari a cui potremmo avere accesso? Scopriamoli senza ulteriori indugi.

Lista completa dei telefoni in promozione

Lo ripetiamo: i dispositivi elencati possono essere acquistati pagando esclusivamente l’anticipo, inoltre le rate sono pari a 0 euro e il contratto ha una durata di 24 mesi. Di conseguenza sarà richiesto di tenere attiva la promo telefonica abbinata all’acquisto almeno per 2 anni. È un tempo valido dato che potremo far uso di un dispositivo che ci piace parecchio, e oltretutto ad un prezzo valido.

L’acquisto di smartphone senza rata, o di un cellulare che prevede delle rate mensili, può essere effettuato presso i rivenditori autorizzati WindTre. In alternativa, in caso volessimo seguire un’altra strada, è possibile comprarlo anche tramite il sito ufficiale dell’operatore. Detto questo, a meno che non abbiate altri dubbi in merito, vi lasciamo la lista dei dispositivi elettronici con i quali decidere cosa acquistare e che cosa tralasciare: