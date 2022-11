iPhone 15 Pro dice addio ai tasti fisici, ora audio ed accensione non funzioneranno più con i tasti

La società di Cupertino non si è affatta dimenticata di noi, e lo possiamo urlare a gran voce grazie ad una innovazione da parte della Mela. Parliamo di una rimozione “tattica” che servirebbe a rendere ancora più smart i prossimi iPhone, ma di che soluzione si tratta nello specifico? Vediamo di scoprire che cosa hanno voluto creare per questi nuovi dispositivi.

Apple, nel corso degli anni, ha lavorato duramente per abbandonare i tasti fisici di accensione e regolazione volume su iPhone di prossima generazione, almeno per quanto riguarda i modelli Pro chiaramente. Infatti, al loro posto arriveranno dei tasti “solid state”, molto simili ai Touch ID introdotti sugli iPhone 7 e 7 Plus. Non saranno esattamente la stessa cosa, tuttavia potremo notare delle differenze sostanziali in merito.

Inoltre il pulsante non avrà parti in movimento, e la sensazione di pressione/click verrà riprodotta da un Taptic Engine. Secondo la fonte ufficiale, cioè l’analista di TF Securities Ming-Chi Kuo, si pensa che questa funzione richiederà l’implementazione di due ulteriori Taptic Engine, la quale si pensa che sarà il nome ufficiale di Apple ha assegnato al motorino per la vibrazione. Non è sicuro, però le informazioni che abbiamo in merito ci fanno pensare propriamente a questo.

Non ci sarà più la tastiera fisica, ora gli iPhone cambieranno per sempre

Ming-Chi Kuo sostiene che questi cambiamenti saranno di grande beneficio per Luxshare e AAC Technologies, cioè le compagnie che si occupano materialmente di produrre il componente. Ma quali sarebbero i vantaggi di una modifica così tanto radicale quanto inaspettata, che forse potrebbe addirittura non interessare agli utenti in generale?

Per iniziare, tanto per dirvene una, non ci saranno arti in movimento che implicano una maggior affidabilità nel tempo, in aggiunta ci sono meno possibilità di accumulare sporcizia in punti difficili da ripulire, e si rimuove un probabile punto di ingresso di acqua, liquidi e altri agenti contaminanti. In poche parole si rimuove un problema di base presente in ogni smartphone.

Come se non bastasse la compagnia di Cupertino ha dimostrato di saper ricreare in modo convincente la sensazione di pressione fisica oltre al Touch ID, che si crede verranno implementati pure ai trackpad dei MacBook. È tutta una questione di ipotesi attualmente, nonostante le probabilità siano a nostro favore viste le circostanze in cui le diciamo.

Comunque è ovvio dire che se questa novità stia arrivando per i modelli Pro, non escludiamo la possibilità che arrivino anche per la serie regolare. Fra le altre cose verranno finalmente abbandonati la porta Lightning in favore della USB-C, specialmente per via delle nuove regole imposte dell’Unione Europea che saranno permanenti e non più modificabili. Aspettiamoci soltanto delle nuove introduzioni da parte della casa di Cupertino, che sicuramente arriveranno soltanto in futuro.