Diletta Leotta non si nasconde più: spuntano le FOTO, si vede tutto!

30Diletta Leotta esce allo scoperto: le nuove foto parlano chiarissimo e confermano tutto. Svelata la verità.

Della conduttrice Dazn si sente parlare spesso. Non solo per una bellezza e una gentilezza encomiabili e quasi universalmente riconosciute ma anche per una professionalità e delle capacità lavorative innegabili che sottolineano come non sempre basti il solo aspetto per poter lavorare a certi livelli. Non solo apparenza, insomma, ma anche la capacità di saper lavorare a certi livelli e in determinati contesti, smontando per l’ennesima volta un luogo comune divenuto per fortuna meno frequente in questi anni e che ha visto il calcio divenire uno sport non più unicamente maschile ma all’interno del quale anche calciatrici, conduttrici o giornaliste possano trovare posto, come dovrebbe essere garantito da una società libera, aperta e moderna.

Non è però questa la sede per approfondire argomenti come questo. Piuttosto si evidenzino gli ultimi aggiornamenti legati alla conduttrice di Dazn, nata a livello lavorativo a Sky e adesso divenuto volto noto della quasi monopolizzatrice piattaforma streaming, per la quale offre sempre servizi da bordocampista e intervistatrice. Oltre che a incuriosire per motivi professionali, però, la Leotta ha sempre suscitato un certo interesse per questioni private ed extracampo.

Diletta Leotta allo scoperto: spuntano le foto che rivelano tutto

La sua bellezza, unitamente ad una fama ormai importantissima anche all’estero, hanno sovente generato gossip e voci circa quelli che sono stati i suoi compagni di vita. Questo anche grazie alla notorietà degli stessi uomini da lei individuati per trascorrere relazioni, durate più e meno tempo. In particolar modo nel recente periodo si è detto e parlato della sua unione al portiere ex Liverpool, Loris Karius.

Attualmente in forza al Newcastle e ben memore per una serie di scelte non proprio felicissime nella nota finale di Champions League contro il Liverpool, l’estremo difensore è uscito allo scoperto anche questa volta, ma non dai pali della propria porta. Le immagini pubblicate dal giornale Chi confermano infatti i rumors circa la relazione tra i due, come evidenziano alcuni scatti che ritraggono il giocatore fuori casa di Diletta Leotta, in una Milano raggiunta con un volo negli scorsi giorni.