Bollette astronomiche, Meloni elenca le sue priorità: “Costi insostenibili, metteremo argine al caro energia”

Il presidente del Consiglio ritorna ad affrontare sui social l’emergenza più pressante del momento: i rincari di luce e gas in bolletta.

Un’urgenza di cui il nuovo governo intende farsi carico dopo aver portato a casa la fiducia della Camera e del Senato. Si apre una settimana piena di impegni per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

“I costi delle bollette sono diventati insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Una riflessione che arriva alla vigilia di una settimana che si annuncia impegnativa per il nuovo esecutivo. Dopo aver incassato la fiducia dei due rami del Parlamento, il governo Meloni adesso è chiamato ad attivarsi per fronteggiare le emergenze. Prima fra tutte, appunto, quella del caro energia.

Sono già diversi i temi sul tavolo del Consiglio dei ministri di lunedì. Tra questi, c’è la questione della nuova fase della pandemia di Covid-19. Il governo ha già messo in chiaro quella che dovrebbe essere la sua linea per gestirla, a partire dall’abolizione dell’obbligo della mascherina per chi entra nelle strutture sanitarie, passando per il reintegro dei medici non vaccinati e la sospensione delle multe fino al 30 giugno. Ma a tenere banco c’è anche il tema della giustizia. Su questo fronte dovrebbe arrivare un decreto legge per mantenere il cosiddetto ‘ergastolo ostativo’. Per il premier Meloi, che ne ha parlato anche nel corso del suo discorso al Parlamento, rimane “uno strumento essenziale” per contrastare la criminalità organizzata.

Governo al lavoro contro il caro bollette

Con ogni probabilità, poi, si parlerà anche della crisi energetica. Per novembre, infatti, il governo starebbe pensando a un quarto decreto Aiuti per supportare famiglie e imprese e attenuare i rincari. Si punta dunque a trovare le risorse per le misure contro l’inflazione e il caro energia e per la preparazione della nuova legge di bilancio.

Sempre si Facebook, Giorgia Meloni ha messo la crisi dell’energia in cima alla lista delle urgenze da affrontare. “Il governo – ha scritto sul social network – è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione. La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale”.

“Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere“, ha concluso Meloni.