Sputi e calci in faccia al clochard indifeso a terra: è caccia alla baby gang

Accerchiato e picchiato selvaggiamente un senzatetto molto conosciuto nella zona di Trastevere, a Roma.

Gli aggressori, probabilmente dei minorenni, appaiono in un video circolato sui social. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza della zona.

È stata una notte movimentata quella di sabato nella Capitale, dove una baby gang ha aggredito a calci un senzatetto molto conosciuto nella zona di Trastevere. Proprio il rione d Trastevere, nei luoghi della movida romana, nelle ultime 36 ore è stato scenario di diverse aggressioni con feriti, arresti e denunce. Si parla già di emergenza per una situazione dove forse pesa il trasferimento a Trastevere di gruppi di giovanissimi provenienti da San Lorenzo, dove da settimane la movida si arresta verso l’una per l’’intervento di Ama e delle forze dell’ordine.

Intanto la polizia indaga su due ragazzi che nella notte tra sabato e domenica hanno massacrato a calci in piazza Trilussa un clochard di 47 anni, steso a terra per l’effetto dell’alcol. L’uomo, conosciuto in zona col soprannome di «er Pantera», era in stato confusionale e incapace di difendersi. A colpire il senzatetto, che vive in strada proprio nella zona di piazza Trilussa, sarebbero stati due giovani. Nel video che circola in alcune chat si vedono due ragazzi in giacca nera e felpa con cappuccio impegnati a sputare e prendere a calci il clochard inerme a terra.

Il pestaggio ripreso da un video

Su di loro si stanno concentrando le attenzioni degli investigatori. I due aggressori potrebbero essere individuati grazie a un video acquisito in una chat e alle immagini delle videocamere di sorveglianza installate nella piazza. Nel video si vedono un ragazzo e una ragazza intervenire per fermare i bulli. Un intervento che fa partire una scazzottata tra le due bande di giovani.

Gli operatori del 118 hanno soccorso la vittima del pestaggio verso le una e mezza di notte. Dopodiché hanno trasportato il 47enne all’ospedale Fatebenefratelli sull’Isola Tiberina. Le sue condizioni fortunatamente non erano gravi, visto che ha firmato le dimissioni per lasciare l’ospedale.

Poco prima invece la polizia ha arrestato un 35enne albanese: aveva minacciato gli agenti armato di coltello. Lo aveva trafugato in un ristorante di via di San Francesco a Ripa. Nel cuore della notte inoltre un sedicenne è stato denunciato a piede libero. Aveva spaccato una bottiglia in testa a un coetaneo in viale Trastevere. Anche in questo caso la vittima dell’aggressione è stata accompagnata in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita. Sempre a Trastevere, domenica notte un giovane di 25 anni è stato soccorso: era in gravi condizioni dopo essersi pesantemente ubriacato.