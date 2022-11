Un’auto la travolge mentre torna a casa dopo aver litigato col fidanzato

Tremendo schianto nella notte di Halloween: una ragazza perde le vita, travolta da un’auto mentre camminava sul ciglio della strada.

Stava rientrando a casa dopo un litigio col fidanzato quando la macchina l’ha centrata in pieno.

Ennesima tragedia sulla strada. Si è consumata stamattina, alle prime luci dell’alba. È stato allora che un 23enne al volante di un’Audi ha travolto e ucciso praticamente sul colpo una coetanea. Il ragazzo che guidava l’auto si è fermato dopo l’urto, ma per Miriam Ciobanu, 22 anni, non c’era più niente da fare.

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina a Pieve del Grappa, in provincia di Treviso. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i carabinieri assieme ai soccorritori del 118. Disgraziatamente però per la giovane donna travolta dalla macchina non si poteva fare più nulla: troppo gravi le ferite riportate nell’urto violentissimo prima col veicolo e poi con l’asfalto.

L’impatto col veicolo è stato violentissimo e la giovane, investita dalla macchina e sbalzata per alcune decine di metri, è morta sul colpo. Un urto così forte da semidistruggere la parte anteriore e il parabrezza dell’automobile che ha impattato con la malcapitata.

Secondo quanto riporta Treviso Today, la giovane si trovava a casa del ragazzo quella notte. Ma dopo una lite furibonda aveva deciso di tornarsene a casa. Così la 22enne si è incamminata lungo la strada buia e senza illuminazione, andando incontro al tragico appuntamento col destino. Miriam era una grande appassionata di libri e viaggi. Saltuariamente lavorava come barista e cameriera ma il suo sogno era quello di iscriversi alla facoltà di criminologia a Padova.

Il giovane al volante della macchina soccorso in stato di shock

Scioccato invece il giovane che guidava l’automobile, tanto che si è reso necessario trasportarlo all’ospedale dove è stato visitato. Successivamente il 23enne è stato sottoposto al test del alcol per accertarsi se stesse guidando sotto l’effetto di sostanza alcoliche o di stupefacenti. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di rito sul luogo dell’incidente mortale avvenuto all’alba di stamattina in via Vittorio Veneto a Pieve del Grappa, nel Trevigiano. Saranno indispensabile per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo il racconto del 23enne guida del mezzo, pare che l’Audi bianca procedesse verso il comune di Fonte, quando ha travolto la giovane mentre stava camminando sul ciglio della strada. Nell’impatto è morta la studentessa 22enne Miriam Ciobanu, residente ad Asolo, ma originaria di Trieste.

Non si esclude che a limitare la visibilità dell’automobilista – per il quale si profila adesso l’accusa di omicidio stradale – non possano essere stati il buio e la nebbia, insieme con l’alta velocità.