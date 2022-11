Usa, Biden e Trump in Florida: primo test per le elezioni 2024

Quando manca una settimana alle elezioni di midterm il presidente Usa va in Florida per sostenere il candidato democratico.

Nel Sunshine State è atteso per domenica anche il tycoon, che invece farà campagna per Marco Rubio.

A una settimana dalle elezioni di metà mandato Joe Biden vola in Florida per sostenere la candidatura di Charlie Crist, lo sfidante democratico di Ron DeSantis, il governatore repubblicano dato da molti come possibile pretendente alla Casa Bianca nel 2024. Per la nomination del suo partito il popolare governatore italoamericano potrebbe vedersela con Donald Trump. E non sono pochi a pensare che potrebbe spuntarla lui.

“Charlie sta correndo contro Donald Trump incarnato”, ha detto Biden durante un evento di raccolta fondi a favore di Crist, il candidato democratico in corsa per il posto di governatore della Florida. Biden ha attaccato DeSantis su sanità e pensioni che in Florida, ha detto il presidente Usa, sono “sotto assedio”.

“Avete pagato il Social Security per tutta la vita e ora questi vogliono portarvelo via”, mette in guardia l’inquilino della Casa Bianca che nel 2020 perse in Florida. Da allora non era più tornato a fare comizi nel Sunshine State. Ieri Biden è tornato in Florida a fare campagna per il candidato democratico. E ha puntato su tema che per ovvie ragioni sta a cuore ai pensionati, che si riversano in massa in Florida dopo aver smesso di lavorare. In serata secondo impegno nell’agenda di Biden a Miami, per supportare Crist e del deputato dem Val Demings. Il secondo punta al seggio da senatore del veterano Marco Rubio. Per Rubio domenica invece farà campagna Donald Trump in persona.

Florida, uno Stato sempre meno in bilico

Per decenni la Florida è stata uno Stato viola (o come si dice, uno “swing state”), ossia in bilico. Ma adesso il Sunshine State tende sempre più a colorarsi di rosso, il colore dei repubblicani.

Risale infatti a dieci anni fa l’ultima vittoria in Florida da parte di un candidato democratico alla presidenza o al Senato. Il senatore repubblicano della Florida Rick Scott (e ex governatore dello Stato, tra 2011 e 2019) ha proposto di rinnovare periodicamente i programmi di governo per la sanità e le pensioni da parte del Congresso. Biden ha messo in guardia: i repubblicani li faranno decadere se dovessero raggiungere il controllo della Camere. In Florida sono 5,2 milioni i repubblicani registrati per il voto, mentre i democratici sono 4,9 milioni. Però ci sono anche 3,9 milioni di indipendenti che potrebbero fare la differenza nelle urne.