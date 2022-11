Ucraina, Medvedev torna a minacciare: “Noi pronti al nucleare nelle regioni annesse”

Mosca torna a minacciare l’usto dell’atomica nel caso in cui Kiev cercasse di riconquistare alla Russia i territori annessi.

Il Cremlino accusa l’Occidente: col suo supporto all’Ucraina sta precipitando il mondo verso la guerra globale.

Torna a agitare lo spettro della guerra mondiale e l’uso di armi atomiche l’ex primo ministro russo (adesso vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo) Dmitri Medvedev. Lo ha fatto su Telegram, dove Medvedev ha ammonito l’Occidente. Se Usa e alleati vogliono che sia Kiev a vincere la guerra contro la Russia tornano a riprendersi tutti i territori che in precedenza appartenevano all’Ucraina e dunque “strapparli alla Russia, minacciandone l’esistenza come Stato” dovranno pensarci bene. Questo infatti, avverte Medvedev, farebbe scattare “la clausola 19 dei Fondamenti della politica statale della Federazione russa in campo di deterrenza nucleare“.

Chi è dunque, si chiede Medvedev, che “pianifica un conflitto nucleare, fatemelo sapere?”. “Non è questa una diretta provocazione di una guerra mondiale con l’uso di armi nucleari?“, domanda l’ex presidente, non senza aver evidenziato che col suo appoggio all’Ucraina “l’Occidente sta provocando una guerra globale”. “Solo la vittoria della Russia è garanzia di pace”, ha aggiunto Medvedev.

Cosa prevede la dottrina militare russa

A approvare nel 2000 la dottrina militare della Federazione Russa, alla quale si riferisce Medvedev evocando la “clausola 19”, è stato proprio il presidente russo Vladimir Putin. La possibilità di usare l’arma atomica è contemplata in due situazioni specifiche: come risposta all’impiego di armi nucleari o di armi di distruzione di massa contro lo Stato russo o i suoi alleati, e in risposta all’aggressione su larga scala con armi convenzionali nel caso in cui “l’esistenza stessa dello Stato è in pericolo”.

Con ogni probabilità, Medvedev fa riferimento proprio a questa seconda eventualità quando parla di “provocazione di una guerra mondiale con l’uso di armi nucleari”. Per il politico russo, infatti, dopo che la Russia ha annesso le quattro regioni del Donetsk, del Luhansk, di Kherson e di Zaporizhzhia, le ambizioni di Kiev di riconquistarle equivalgono a una “minaccia all’esistenza del nostro Stato”.

Lo scorso 27 ottobre il leader del Cremlino aveva pronunciato parole che sembravano però andare nella direzione opposta. “Non abbiamo bisogno di usare un’arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente”, aveva detto a Mosca in occasione di una riunione del Club di Valdai. Si trattava di un incontro organizzato per ribadire, in un discorso e poi in una serie di domande e risposte andata avanti per ore, le ragioni alla base dell’”operazione militare speciale” in Ucraina, della quale il leader del Cremlino non si è detto affatto deluso.