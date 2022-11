Bonus 550 euro per i lavoratori part-time. Ecco come richiederlo

L’ultimo decreto Aiuti del Governo Draghi stanzia un bonus da 550 euro per i lavoratori part time verticali. Per poterlo ottenere è necessario effettuare la richiesta all’Inps. Ecco quali sono i requisiti necessari.

Arriva un ultimo bonus dellormai ex Governo Draghi contenuto nel decreto Aiuti, un sostengo per per coloro che nel 2021 hanno avuto un contratto di lavoro verticale ciclico, ovvero tutti coloro che hanno avuto un impego part time per alcuni mesi: il Bonus 550 euro che è possibile richiedere sul sito dell’Inps entro il 30 novembre.

La cifra stanziata dal precedente governo è di 30 milioni di euro che andranno a disposizione di circa 55mila lavoratori, l’Inps valuterà la regolarità delle richieste ed erogherà il denaro. Per fare richiesta è necessario collegarsi al sito dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e accedere al proprio profilo tramite Spid, Carta identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. In alternativa è possibile contattare il calla center di Inps o recarsi presso un patronato. Sono esclusi coloro che percepiscono assegni di trattamento pensionistico o Naspi.

Il bonus 550 euro può essere aggiunto all’assegno ordinario di invalidità, ma può essere riconosciuto una sola volta a ciascun lavoratore e, come il bonus 200 e il bonus 150 euro, non concorre alla formazione del reddito. Da ricordare come il bonus sia una tantum. vuol dire che può essere erogato una sola volta dall’Iinps. Va segnalato, infine, come il contributo non concorra alla formazione del reddito.