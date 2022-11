Mutui agevolati per i giovani: ecco da quando si potranno chiedere

I mutui a tasso agevolato per gli under 36 potranno essere chiesti in un determinato periodo di tempo. Ecco da quando ripartirà lo “scudo”.

Il governo interviene con un emendamento al decreto Aiuti ter per sbloccare la situazione che aveva visto le banche respingere le richieste dei giovani.

Entro la fine dell’anno gli under 36 potranno chiedere un mutuo a tassi più convenienti. Una possibilità che rientra nelle agevolazioni previste dal precedente governo di Mario Draghi e dall’attuale esecutivo. Si tratta di una sorta di scudo a tempo, che consente a chi ha meno di 36 anni di potersi comprare una casa con un mutuo agevolato. L’emendamento presentato dal nuovo governo ha fissato al 31 dicembre 2022 la data ultima per accedere alla garanzia dello Stato all’80% di tutte le agevolazioni per chiedere un mutuo giovani under 36.

Le agevolazioni, introdotte lo scorso maggio, hanno dovuto fare i conti con tassi in crescita. Perciò le banche hanno cominciato a fare offerte a tasso fisso superiori a Tegm per non subire perdite. Il sistema così è andato in tilt e le richieste di mutuo a tasso agevolato degli under 36 sono state bocciate. Le numerose segnalazioni dei blocchi avevano spinto il governo Draghi, come ha spiegato l’ex ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone a lanciare una bozza di emendamento per il decreto Aiuti ter. Ma non c’è stato il tempo di trovare una soluzione.

La soluzione – la garanzia statale all’80 per cento – adesso è in esame. Con una sola differenza: il range temporale entro il quale potrà essere chiesto il mutuo agevolato. Secondo il testo sarà possibile chiederlo dal 1° al 31 dicembre 2022.

Mutui con tassi agevolati: varranno solo nel mese di dicembre

Lo scorso maggio il governo Draghi aveva introdotto diverse agevolazioni per consentire agli under 36 e alle coppie con almeno una persona under 35 di avere un mutuo con tassi agevolati. Le banche accoglievano senza particolari problemi le richieste fino allo scoppio della crisi dei tassi di interesse, in forte rialzo soprattutto in Italia. Da allora in poi gli istituti di credito hanno cominciato a negare i mutui con tasso agevolato per offrirne invece con tassi fissi superiori al Tegm (tassi effettivi globali medi).

A questa situazione il governo cerca di porre rimedio. Nel testo del decreto AIuti si legge che i giovani under 36 potranno fare richiesta per il mutuo a tasso agevolato dal 1° dicembre fino al 31 dicembre 2022. In questo lasso di tempo potranno godere della garanzia dello Stato, mentre per tutto il mese di novembre c’è il rischio di vedersi respingere dalle banche.