4 novembre: Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate [VIDEO]

Il 4 novembre è il Giorno dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze armate. Le celebrazioni si sono svolte in tutto il Paese alla presenza delle più alte istituzioni nazionali.

“Celebriamo oggi il Giorno dell’Unità Nazionale e, in questa giornata, rendiamo onore alle Forze Armate che, con la loro dedizione e il loro contributo, hanno consentito all’Italia di divenire uno Stato unito, libero e democratico” questo l’inizio del messaggio del Presidente della Repubblica nel giorno delle celebrazioni del 4 novembre.

“Il 4 novembre – prosegue il Capo dello Stato – ci richiama, con rinnovata commozione, le tante vite spezzate durante gli aspri combattimenti della Prima Guerra Mondiale, un conflitto che lacerò e devastò l’Europa intera. Fu una grande prova per i tanti che, provenienti da ogni angolo del Paese, affratellati sotto il Tricolore, con coraggio ed eroismo portarono a compimento il sogno risorgimentale, ricongiungendo Trento e Trieste alla Nazione“.

Mattarella si è recato presso l’Altare delle Patria davanti alla tomba del Milite ignoto a piazza Venezia per onorare i caduti deponendo un corona di alloro e assistendo al passaggio degli aerei delle Frecce tricolore. Insieme al Presidente della Repubblica erano presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Successivamente il Capo dello Stato si è recato a Bari per onorare i caduti d’oltremare deponendo una corona dall’alloro in mare mentre il presidente del Senato si è recato invece al Sacrario di Redipuglia a Gorizia.

“Oggi si conclude fisicamente un viaggio, ma quello che deve proseguire è il viaggio ideale – afferma il ministro della Difesa – che ci ricorda il sacrificio che hanno fatto molti uomini e ci deve impegnare nei nostri sforzi quotidiani nel servirlo come hanno fatto queste persone, anche ignoti, persone su cui si fonda la nostra democrazia e libertà. Non c’è onore più grande di servire un Paese“.

“Il 4 novembre, Giorno di unità nazionale, Giornata delle Forze armate, è il riconoscimento per tutti i militari che in Italia e all’estero servono il paese con passione, dedizione e sacrificio. Donne e uomini dei quali io sono profondamente orgoglioso. In più il 4 novembre è anche memoria. Vuole essere un doveroso omaggio ai caduti italiani della Grande Guerra, ma anche di tutte le guerre e missioni nazionali e internazionali” ha dichiarato Crosetto. Il ministro della Difesa ha poi aggiunto: “Il quadro di sicurezza globale risulta fortemente alterato dall’ingiustificata aggressione russa ad uno Stato sovrano contro i principi del diritto internazionale. Oggi viviamo in un’Europa cambiata”.