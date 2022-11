Usa, Trump mette la Casa Bianca nel mirino: “Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio”

In Ohio l’ex presidente indica la data di un “grandissimo annuncio”. Ovvero la sua candidatura per un secondo mandato alla Casa Bianca.

Il 15 novembre è la data designata dal tycoon nell’ultima tappa del suo tour per le elezioni di Midterm, sempre più banco di prova delle presidenziali del 2024.

“Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago”. E se lo dice lui c’è da credergli. Sono le parole pronunciato da Donald Trump durante un comizio in Ohio a favore del candidato repubblicano al Senato, J.D. Vance, alla vigilia delle elezioni di medio termine.

Il tycoon torna così a ventilare la sua ricandidatura alla Casa Bianca. Che assomiglia sempre meno a un’ipotesi. E la possibilità di prendersi una rivincita dopo la contestatissima sconfitta patita da Joe Biden si fa sempre più concreta.

In Ohio, dove ha arringato la folla per circa un paio d’ore, il tycoon ha mostrato di nuovo la slide di un sondaggio tra i potenziali candidati repubblicani che potrebbero correre per la Casa Bianca. Il sondaggio accredita l’ex presidente di un 71%, seguito con ampio distacco dal governatore della Florida, Ron DeSantis (fermo al 10%), e dall’ex vice di Trump, Mike Pence, al 7%. Chiude al 4% la ‘bestia nera’ di Trump, Liz Cheney (dato a cui il tycoon ha detto di non credere).

La folla ha gridato: “Altri quattro anni, altri quattro anni”. Nel comizio in Ohio Trump se l’è presa con la portavoce della Camera Usa, Nancy Pelois, definita “un animale”. “Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla”, ha aggiunto Trump quasi come a volersi giustificare.

Le parole del tycoon in Florida

Già in Florida Trump aveva avvisato: “Dovrò farlo probabilmente di nuovo. Restate sintonizzati”. Donald Trump aveva suggerito in maniera piuttosto evidente che stava per avvicinarsi il momento di annunciare la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2024.

“Nel 2020 – aveva detto a Miami – ho ottenuto più voti che nel 2016, più di qualsiasi presidente in carica nella storia. Ma per rendere il nostro Paese di nuovo glorioso e sicuro dovrò farlo probabilmente di nuovo. Restate sintonizzati“. Un annuncio accolto con un’ovazione dai supporter, riuniti a migliaia.

“Rieleggeremo Marco Rubio e rieleggeremo Ron DeSantis“. Trump si era presentato così a Miami, in Florida, nel suo intervento a sostegno del candidato repubblicano al Congresso (Rubio) e alla carica di governatore (DeSantis).